Майка и син влязоха в историята на световните първенства

Свикнали сме да четем как синът на някоя легенда върви по стъпките на татко си и носи фланелката на националния отбор така, както го е правил неговият роднина. Същото важи и за футболист и неговия дядо. Но на първенство в САЩ, Мексико и Канада станахме свидетели на нещо, което никога не се бе случвало в историята. А именно - майка и детето ѝ да са играли на най-големия футболен форум.

Историята бе сътворена по време на мача от първия кръг на груповата фаза на световното първенство през 2026 г. между Иран и Нова Зеландия (2:2). Замесен бе новозеландският защитник Тайлър Биндън.

Той влезе на терена в добавеното време и така години след майка си продължи традицията семейството да има представител на мондиали. Родителката му Джени Биндън изигра 77 мача за националния отбор. Тя е вратар и има участия на мондиали. Следващият мач на отбора от Океания е срещу Египет, преди да завърши груповата фаза на световното първенство през 2026 г. срещу Белгия.

