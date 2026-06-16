В "Хебър" преизбраха президента

Валентин Василев остава президент на втородивизионния "Хебър" (Пазарджик), съобщиха от клуба.

"На проведеното редовно Общо отчетно-изборно събрание делегатите гласуваха доверие за нов управленски мандат на досегашния президент на клуба Валентин Василев-Валдани. По предложение на президента беше преизбран и действащият до момента 7-членен Управителен съвет на клуба. Освен Валентин Василев, в него влизат още: Гурко Митев, Лазар Костов, Николай Ичев, Димчо Ганев, Запрян Въжев и Иван Въжев", информираха от пазарджиклии.

Форумът започна със спортно-технически отчет на президента за изминалия шестмесечен период след извънредното събрание през януари. Василев представи и актуалното финансово състояние на клуба, като подчерта, че задължението към НАП все още не е изцяло погасено, но ръководството има ясна цел то да бъде изплатено напълно до края на следващата състезателна година.

Новият стар президент обяви, че "Хебър" има лиценз за идващия сезон във Втора лига.