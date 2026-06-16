ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Певицата Бони Тайлър вече не е в кома, но състояни...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23053794 www.24chasa.bg

В "Хебър" преизбраха президента

1380
Валентин Василев Снимка: "Хебър"

Валентин Василев остава президент на втородивизионния "Хебър" (Пазарджик), съобщиха от клуба.

"На проведеното редовно Общо отчетно-изборно събрание делегатите гласуваха доверие за нов управленски мандат на досегашния президент на клуба Валентин Василев-Валдани. По предложение на президента беше преизбран и действащият до момента 7-членен Управителен съвет на клуба. Освен Валентин Василев, в него влизат още: Гурко Митев, Лазар Костов, Николай Ичев, Димчо Ганев, Запрян Въжев и Иван Въжев", информираха от пазарджиклии.

Форумът започна със спортно-технически отчет на президента за изминалия шестмесечен период след извънредното събрание през януари. Василев представи и актуалното финансово състояние на клуба, като подчерта, че задължението към НАП все още не е изцяло погасено, но ръководството има ясна цел то да бъде изплатено напълно до края на следващата състезателна година.

Новият стар президент обяви, че "Хебър" има лиценз за идващия сезон във Втора лига.

Валентин Василев Снимка: "Хебър"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)