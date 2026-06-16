“Ливърпул” №1 по системата гол+пас на световното

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“Ливърпул” имаше сериозни трудности със създаването на положения и вкарването на попадения, но играчите на “червените” сега са номер 1 по системата гол плюс пас на мондиала.

Играчите на мърсисайдци са участвали пряко в 8 от попаденията на световното в САЩ, Мексико и Канада (2 гола плюс 6 асистенции) до момента.

Нито един клубен тим не може да се похвали с подобна статистика, като вторият в подреждането е друг представител на Висшата лига - “Арсенал”.

Бройката на играчите на шампиона на Англия, участвали в голове на мондиала, обаче е наполовина от тази на “Ливърпул” - едва 4. Третото място в класацията се държи от два германски тима - “Байерн” (М) и “Щутгарт”.

Представителите на Бундеслигата са с 3 точки по системата гол+пас.

