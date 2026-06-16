Иран с атака към ФИФА: Ние сме най-потиснатият тим на световното

Ние сме най-потиснатият тим на световното първенство.

Това каза селекционерът на Иран Амир Галеноей след равенството 2:2 с Нова Зеландия в първия мач на азиатците от мондиала в САЩ, Мексико и Канада. Веднага след двубоя пък на иранците е казано, че незабавно трябва да напуснат Съединените американски щати.

“Федерацията ни я няма, медиите ни ги няма, ръководството ни го няма”, каза още предводителят на Иран.

Капитанът на тима Мехди Тареми пък разкритикува ФИФА и намекна за негодувание към правителството на САЩ след нареждането да си тръгват на секундата от Лос Анджелис незабавно след равенството.

“Всъщност всичко е като катастрофа за нас”, каза Тареми, който добави, че президентът на ФИФА Джани Инфантино е посетил отбора в съблекалнята и те са му изразили притесненията си директно.

Самият бос на световната футболна централа е държал няколкоминутна реч пред играчите на Иран.

“Остават ви още два мача и съм сигурен, че отново ще накарате света да се гордее с това, което правите. Знам през какво преминавате, разбирам го. Обединихте целия стадион около себе си. Показахте това на света и изпратихте силно послание. Благодаря ви много”, казал Инфантино на иранците.

Тареми също така разкритикува и логистичната ситуация, поради която отборът е принуден да изостави планираната си тренировъчна база в Тусон, Аризона, седмици преди турнира, като вместо това се готви отвъд границата в Тихуана, Мексико, и лети до САЩ малко преди мачовете.

“Мисля, че това не е добре за футбола. На световното първенство трябва да се подготвиш добре за следващия мач, което е много стрес за играчите, щаба и всички останали. Но ние нямаме тази подкрепа и мисля, че ФИФА трябва да ни помогне повече от това. Да видим какво ще се случи в бъдеще”, добави още Тереми, бивш играч на италианския “Интер”.

Иран премести тренировъчната си база, за да избегне опасения, свързани с имиграцията, които се оказаха основателни. След пристигането си в Мексико на 15 от помощния персонал на отбора бяха отказани визи за влизане в САЩ, където се провеждат всички мачове от груповата фаза на Иран. По-късно този брой беше намален на 11, след като някои визи бяха одобрени. Проблем с виза обаче изникна пред иранския нападател Мехди Тораби. Неговата е изтекла и така той може да изпусне оставащите срещи на родината си от мондиала. Играчът е само с еднократна виза, която е станала невалидна след първия мач срещу Нова Зеландия и последвалото пътуване. В момента федерацията спешно задейства процедура за нова виза.

Преди първия мач на Иран пък имаше протест в близост до стадиона. Десетки се събраха и крещяха, че играчите нямат нищо общо с режима в страната им и не заслужават това отношение.

Следващите 2 мача на иранците са на 21 юни срещу Белгия и Египет на 27 този месец.

