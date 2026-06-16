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Ямал: Няма никакво съмнение, че всичко за Испания ще се нареди, както искаме!

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Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

След шокиращото 0:0 срещу Кабо Верде вундеркиндът на Испания Ламин Ямал демонстрира увереност чрез следния пост в инстаграм: „Това е първият мач от световното първенство и спечелихме една точка. Знаем, че това е дълъг турнир и целта е още далече напред.

Но ние ще продължим да работим и всичко ще се нареди така, както искаме. В това няма никакво съмнение.

Искам да благодаря на Бог, че ми позволи да играя отново след контузията, а също и на семейството ми за това, че винаги е до мен, подкрепя ме и ме придружава на всяка крачка от този път."

Преди мондиала Ямал лекуваше контузия на бедрения мускул на левия крак. При дебюта на световно 18-годишното крило влезе в игра в 71-ата минута.

Ламин Ямал Снимка: Ройтерс

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