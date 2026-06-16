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Алекс Николов №1 в първата седмица от Лигата на нациите!

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Волейболният ас на България Алекс Николов бе определен за играч №1 на първата седмица от Лигата на нациите.

22-годишният посрещач бе най-резултатният волейболист след първите четири кръга с 96 точки, като 87 от тях дойдоха в атака.

Така той е №1 в класациите за най-добър реализатор и най-добър нападател.

Усилията на Николов помогнаха на българския отбор да запише две победи в първите си четири мача от турнира, надигравайки Иран и Аржентина. От Белгия и Сърбия паднахме.

България с 6 т. е 9-а от 18 отбора

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