Героят Возиня си търси отбор, но вече с 6,7 милиона последователи

Героят на световното до момента Возиня си търси отбор, след като в момента е свободен агент. Договорът на 40-годишният вратар с втородивизионния португалски “Шавеш” изтече на 30 юни. След като измъкна суха мрежа от Испания, предполагаемата му цена от 30 000 евро стана 50 000 в специализираните сайтове.

Но Возиня ще си търси място като най-популярния жител на Кабо Верде в социалните мрежи. Само за половин ден последователите му станаха 6,7 милиона в инстаграм. До мача най-популярната личност на островната държава бе Приси Гомес - Мис Кабо Верде за 2025 г. и участничка на “Мис Вселена”. Тя имаше 1 милион последователи, а Возиня бе с 20 пъти по-малко. Така реално за първи път островитяните имат пълноценна световна звезда. Само за едно полувреме той събра близо 1 милион последователи.

След мача всички видяха сълзите на вратаря, като го отдадоха на успеха. “Плаках, защото баба и дядо не доживяха този триумф. Майка ми също не можа да дойде, защото платихме визата по-късно”, заяви националният герой.

Вратарят е отгледан от баба и дядо,

след като баща му е бил военен, а майка му също работела. Прякорът му идва от думата “бабче”, защото като малък много се оплаквал от приятелите си на нея и винаги ходел да ги топи. И този прякор го преследва цял живот.

Баща му е запаленият по футбола, като първо искал да го кръсти Хорхе Валдано. Властите в Кабо Верде не му позволяват. Тогава избира Жозимар, на бразилския национал, който бе в идеалния отбор на световното в Мексико през 1986 г., въпреки че отборът му отпадна на 1/4-финал. Жозимар попадна в състава, след като Ренато Гаучо се скара с треньора Теле Сантана и бе отстранен, а заради това си тръгна и най-добрият му приятел Леандро. И така от трети избор той става титуляр в мачовете със Северна Ирландия, Полша и Франция и бележи два гола. Така на бял свят се появява Жозимар Жозе Евора Диаш или Бабче за по-кратко.

В началото никой не искал да вземе Возиня,

защото бил прекалено нисък

Пораства едва на 16 години и стига до 190 сантиметра.

Проблемът с името дошъл за вратаря в Ангола, където вече имало играч на този пост с името Жозимар. “Нямаше как да напиша на екипа си Жозимар II. Вече целият остров ме познаваше и се примерих с прякора си”, обяснява вратарят.

През кариерата си той е играл и в няколко европейски първенства, като е обличал екипа на молдовския “Шериф” (Тираспол), португалския “Жил Висенте”, кипърския АЕЛ (Лимасол) и словашкия “Тренчин”, преди да се установи във втородивизионния “Шавеш”.

Единственият му трофей обаче е купата на Кипър през 2019 г. И един път е шампион на Кабо Верде 4 години преди това.

Реално дебютира в националния отбор доста късно, малко преди да навърши 27 години. От този момент е записал 89 двубоя, което го прави втори във вечната класация на държавата, която навремето носеше името Острови Зелени нос.

Возиня има и брат Делмиро Евора Нашименто, който разбира се, е кръстен на Краля на футбола Едсон Арантеш до Нашименто - Пеле. Той е защитник и се подвизава главно във втора кипърска дивизия през по-голямата част от кариерата си и в момента е АПЕА (Акротири).