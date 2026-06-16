Защо Ямал е №10 в "Барселона", а в националния отбор - не

Ламин Ямал несъмнено е един от водещите таланти на новото футболно поколение. Испанецът все още не е навършил 19 години, но вече играе както за "Барселона", така и за националния отбор от 2023 г.

Нападателят вече е спечелил европейско първенство, три титли от Ла Лига с „блаугранас", купа и суперкупа на Испания – накратко, той вече има повече трофеи, за колкото много футболисти биха могли да мечтаят за цялата си кариера.

Тази година Ламин е смятан за водещ претендент за „Златната топка", класирайки се в челната тройка редом с Хари Кейн и Усман Дембеле. Французинът спечели втората си поредна Шампионска лига с ПСЖ този сезон, докато англичанинът се отличи както за националния си отбор, така и за "Байерн", като средно отбелязва над един гол на мач.

Ямал също имаше отличен сезон, въпреки че "Барселона", разбира се, отпадна от Шампионската лига малко по-рано, губейки от "Атлетико" на четвъртфинал. Самият Ламин получи контузия на подколянното сухожилие в 33-ия кръг на Ла Лига срещу "Селта" на 22 април, което го извади от игра за около два месеца.

Той не бе титуляр в първия мач срещу Кабо Верде, влезе 20-ина минути преди края, а мачът завърши 0:0. Както винаги напоследък, и на терена в Атланта Дани Олмо носеше №10. Ламин обаче е основната надежда на испанския футбол и иска тази фланелка. За негово съжаление традицията все още е жива и той няма да носи я облече скоро.

Макар че това не е мистичен свещен граал, десетката обикновено е запазена за най-важните и креативни играчи - атакуващи полузащитници или нападатели. Между другото, след като удължи договора си с "Барселона" до 2031 г. преди година, Ламин получи именно фланелката с този номер, считано от сезон 2025-2026.

Легенди като Пеле, Диего Марадона, Зинедин Зидан, Роберто Баджо и Лионел Меси са блестяли с националните си отбори, носейки номер 10 на различни световни първенства. Защо тогава Ямал не го носи за националния отбор?

Несъмнено той вече заслужава да бъде наречен главна звезда на националния отбор, който е сред големите фаворити за световното първенство през 2026 г. Ямал обаче излезе на терена с номер 19, който носеше по време на победата на Испания на Евро 2024 и по време на квалификациите за световното. Тогава кой, ако не Ламин, сега е достоен за честта да бъде номер 10 на националния отбор? В края на краищата, в "Барселона" той лесно получи номера, който дълги години принадлежеше на Меси.

В националния отбор обаче №10 носи съотборникът на Ямал Дани Олмо, който в тима на каталунците е с 20. Причината е проста: Олмо е по-опитен. В испанския национален отбор играчите, които са изиграли повече мачове за отбора, получават приоритет при избора. 28-годишният Дани има два пъти повече мачове за националния отбор от Ламин – 50 срещу 25. Олмо беше №10 още преди дебюта на Ямал.

В "Барселона" няма такова правило. След напускането на Меси, десетката беше дадена на Ансу Фати, но той не оправда очакванията, отчасти поради серия от контузии. Ямал, от друга страна, имаше фантастичен сезон с номер 10 – 24 гола и 17 асистенции в 45 мача.

Източници, близки до Ламин, твърдят, че той не завижда на Дани Олмо, нито таи злоба заради проблема с номера. Правилата в националния отбор са ясни, установени отдавна и единни за всички, а това също е важно.

Разумно е да се предположи, че ако Ямал беше номер 10 в Испания, неговата фланелка щеше да се продава в по-големи количества от сегашната с 19 или от тази на Олмо с 10. Никой обаче вероятно няма да наруши традицията в името на потенциална търговска печалба.

Отборният дух в испанския национален отбор се цени повече от всяка звезда, дори и от ранга на Ямал. Всички го смятат за най-важния атакуващ играч на националния отбор и го уважават, но това не означава, че Ламин може да вземе номера си от по-възрастния си съотборник. Взаимното уважение между играчите, особено към по-опитните, е ключов елемент за националния отбор, който в момента играе под ръководството на Луис де ла Фуенте.

Между другото, в националния отбор на Испания има и други необичайни избори на номер. Гави, централен полузащитник (често с отговорности в защита), носи №9, който обикновено се свързва с поста централен нападател. Факт е, че когато дебютира за испанския национален отбор през 2021 г., номер 9 беше единственият наличен номер. Оттогава Гави не е променил нищо и играе с номер 9, когато е възможно.

Микел Оярсабал, капитан на "Реал Сосиедад", винаги е предпочитал №21 на фланелката си там. Той носи същия номер в националния отбор. Борха Иглесиас, също нападател, е изиграл по-малко мачове за Испания от Гави и следователно не може да носи деветката.

Доскоро Аржентина имаше най-странната система за разпределяне на номера – по азбучен ред. На световното първенство през 1978 г. аржентинците разпределиха номерата по този начин. Нямаше изключения за вратарите и никаква позиционна логика. Буквите бяха решаващият фактор.

На полузащитника Норберто Алонсо беше даден №1, вратарят Убалдо Фильол получи петицата. Марио Кемпес, голмайсторът на турнира и герой на финала, носеше №10. Но не защото го заслужаваше. Фамилията му просто започваше с „К" и така му се падна.

Аржентина продължи системата и четири години по-късно, когато №1 беше Ардилес, а вратарят Фильо взе седмицата. Имаше обаче едно изключение: Марадона получи №12 по азбучен ред и му беше позволено да се размени с друг играч, за да вземе любимата си десетка. Така Кемпес получи 11. След това ФИФА забрани полеви играчи да носят №1 и системата на Аржентина беше разбичкана.

По интересен начин раздаваха номерата за световно в Италия. Вратарите желязно бяха 1, 12 и 22. От №2 нататък почваха защитниците, после халфовете, а за нападателите остава най-големите номера. Имаше леки хитрувания, когато определяха Роберто Баджо и Алесандро дел Пиеро като халфове, а те бяха по-скоро нападатели, за да получат любимите си номера - съответно 10 и 7. Но и тази традиция е в миналото от 2002 г.