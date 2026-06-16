Четири равенства в един ден на световно за първи път от 68 години и пак на 15 юни

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Петият кръг влезе в историята. Не само заради сензационното равенство на Испания срещу Кабо Верде – всички мачове завършиха наравно. Белгия също завърши наравно 1:1 с Египет, Уругвай не успя да победи Саудитска Арабия (1:1), а Иран и Нова Зеландия завършиха наравно 2:2.

Почти невъобразима комбинация. Според коефициентите преди мачовете вероятността и четирите да завършат наравно е била около 0,12% - приблизително 1 на 800!

Последният път, когато са регистрирани четири равенства в един кръг, е на Световното първенство през 1958 г. в Бразилия. Любопитно съвпадение: това също се случва на 15 юни.

Тогава мачовете са завършили наравно между Парагвай и Югославия (3:3), Швеция и Уелс (0:0), Англия и Австрия (2:2) и Западна Германия и Северна Ирландия (2:2). Но има ключова разлика. През 1958 г. четири равенства са били само част от програмата с осем мача.

Сега всеки мач от деня завършви с равенство - безпрецедентно явление на Световно първенство.

Статистическите аномалии не свършват дотук. Вече има осем равенства в 16 мача: обикновено процентът на хиксовете в груповата фаза се колебае около 25-30%, но тук е цели 50%. Трудно е да се каже дали това е случайност или нова тенденция.