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Франция - Сенегал 0:0 на полувремето, огромен късмет за "петлите"

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Вратарят на Франция Майк Менян извади голям късмет, че не си вкара топката в мрежата. Снимки: Ройтерс

Франция започна участието си на световното по футбол с мач срещу Сенегал на стадиона в Ню Джърси. "Петлите" имат да си връщат за изненадващото 0:1 от същия съперник през 2002 г. 

Африканският отбор започва шампионата без нито една загуба в квалификациите. 

Първата сериозна опасност бе пред вратата на Франция в 25-ата минута. Николас Джаксън напредна отляво, остави зад себе си Дейо Юпамекано и стреля, а топката се отклони от страничната греда и после в гърба на Майк Менян. Голям късмет за французите, че не влезе. 

Сенегал изпусна страхотно положение в последната от добавените 6 минути, когато Исмаила Сар изпревари Тео Ернандес, но от линията на вратарското поле прати топката над гредата. 

Исмаила Сар изпусна най-чистото положение за Сенегал точно преди края на полувремето.
Исмаила Сар изпусна най-чистото положение за Сенегал точно преди края на полувремето.

Франция - Сенегал 0:0

Съдия: Алиреза Фагани (Иран)

Франция: Майк Менян, Жул Кунде, Дейо Юпамекано, Уилям Салиба, Тео Ернандес, Орелиен Чуамени, Адриен Рабио, Микаел Олисе, Усман Дембеле, Дезире Дуе, Килиан Мбапе

Сенегал: Едуар Менди, Крепин Диата, Калиду Кулибали, Муса Ниакате, Ел Хаджи Малик Диуф, Ламин Камара, Идриса Гей, Папе Гей, Исмаила Сар, Николас Джаксън, Садио Мане

Вратарят на Франция Майк Менян извади голям късмет, че не си вкара топката в мрежата. Снимки: Ройтерс
Исмаила Сар изпусна най-чистото положение за Сенегал точно преди края на полувремето.

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