Франция - Сенегал 0:0 на полувремето, огромен късмет за "петлите"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Франция започна участието си на световното по футбол с мач срещу Сенегал на стадиона в Ню Джърси. "Петлите" имат да си връщат за изненадващото 0:1 от същия съперник през 2002 г.

Африканският отбор започва шампионата без нито една загуба в квалификациите.

Първата сериозна опасност бе пред вратата на Франция в 25-ата минута. Николас Джаксън напредна отляво, остави зад себе си Дейо Юпамекано и стреля, а топката се отклони от страничната греда и после в гърба на Майк Менян. Голям късмет за французите, че не влезе.

Сенегал изпусна страхотно положение в последната от добавените 6 минути, когато Исмаила Сар изпревари Тео Ернандес, но от линията на вратарското поле прати топката над гредата.

Исмаила Сар изпусна най-чистото положение за Сенегал точно преди края на полувремето.

Франция - Сенегал 0:0

Съдия: Алиреза Фагани (Иран)

Франция: Майк Менян, Жул Кунде, Дейо Юпамекано, Уилям Салиба, Тео Ернандес, Орелиен Чуамени, Адриен Рабио, Микаел Олисе, Усман Дембеле, Дезире Дуе, Килиан Мбапе

Сенегал: Едуар Менди, Крепин Диата, Калиду Кулибали, Муса Ниакате, Ел Хаджи Малик Диуф, Ламин Камара, Идриса Гей, Папе Гей, Исмаила Сар, Николас Джаксън, Садио Мане