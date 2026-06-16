Шок! Испания има само три победи на световно, откакто стана шампион през 2010 г.

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Испания започна Световното първенство с равенство 0:0 срещу Кабо Верде. Най-голямата сензация на световното първенство досега. Кабо Верде допуснаха само едно нарушение през целия мач!

Шокиращо е, че има още един изумителен факт: от финала на световното първенство през 2010 г. Испания е спечелила само три мача от Световното първенство. Три! За 12 години!

Този период включва две победи на европейското първенство, но именно мондиалите постоянно им създават проблеми.

Кратък преглед на всяка от победите на Испания оттогава:

2014 г., 3:0 срещу Австралия. Разгром в третия мач, който не означаваше нищо. Изглеждаше като последния мач в националния отбор на Давид Вия, който вкара първия гол. Въпреки това, през 2017 г. нападателят най-накрая получи по-официално сбогуване – минута срещу италианците.

2018 г., 1:0 срещу Иран. Единствената победа на Испания в Русия дойде благодарение на единствения гол на Диего Коста. След това дойде равенство с Мароко и място в плейофите. Ясно си спомняте как Испания беше елиминирана тогава 1:1 и дузпи.

2022 г., 7:0 срещу Коста Рика. Луис Енрике отиде в Катар като фаворит. Първият мач засили вълнението: те смазаха Коста Рика, без да допуснат нито един удар към вратата. Но прекалено предпазливата Испания дори не се доближи до медал: беше елиминирането от Мароко на осминафиналите.

Могат ли да спечелят поне още един на това световно първенство? Предстои им мач срещу Саудитска Арабия и са длъжни да печелят точки.