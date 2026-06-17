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В Германия се гаврят: Оярсабал за 30 минути можеше да сготви една лазаня

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Микел Оярсабал Снимка: Ройтерс

В откриващия мач на испанците на световното първенство срещу Кабо Верде, завършил с шокиращо 0:0, нападателят на "Реал Сосиедад"  Микел Оярсабал неволно влезе в историята.

Той стана първият играч от 1966 г. насам, откакто се води статистика, който в първите 30 минути от двубой на мондиал остана без нито едно докосване до топката.

В Германия са набрали много на испанците от домашното Евро 2024. В 1/4-финалите английският рефер Антъни Тейлър не даде в продълженията при 1:1 явна за целия свят дузпа за игра с ръка на Марк Кукурея.

Антирекордът на Оярсабал затова доведе до гавра с него. "За половин час Оярсабал можеше да направи една лазаня (при наличието на добра печка)", написа sport1.de.

Микел Оярсабал Снимка: Ройтерс

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