Холанд - Ирак 2:1 на полувремето, норвежците късметлии да водят

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При завръщането на Норвегия на световно след 1998 г. головото страшилище на скандинавците Ерлинг Браут Холанд вкара своите попадения №56 и 57 за родината в своя мач №51 за нея и на полувремето европейският тим води с 2:1 на аутсайдера Ирак във Фоксбъро, Масачузетс.

Нападателят на английския "Манчестър Сити" откри резултата в 29-ата мин. Иракчаните обаче изравниха чрез Хусеин (39). Холанд се възползва от хлапашка грешка на азиатците и в 43-ата мин направи 2:1.

Иракчаните изпуснаха 3 положения за изравнят до почивката.

В другата среща от групата световният вицешампион Франция би 3:1 Сенегал.