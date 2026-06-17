Меси не чака много, след отменен гол вкара за 1:0 срещу Алжир

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Световният шампион Аржентина започна защитата на титлата си срещу Алжир на стадиона в Канзас Сити (САЩ).

Капитанът на южноамериканците Лионел Меси не чака много, за да отбележи 14-ия си гол на мондиал.

Звездният нападател, който на 24 юни ще навърши 39 години, още в 5-ата мин вкара, но от засада. Същото 3 мин по-късно направи и алжирецът Фарес Шаиби, като се намеси ВАР.

В 17-ата мин обаче личният бодигард на терена на Меси - Родриго де Пол, му даде майсторски пас и Лео в своя мач №200 за родината с левачката препарира един от синовете на френската легенда Зинедин Зидан - Лука, който пази за Алжир.

Аржентина: Емилиано Мартинес - Гонсало Монтиел, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Факундо Медина - Родриго де Пол, Енцо Фернандес, Алексис МаКалистър, Тиаго Алмада - Лионел Меси - Лаутаро Мартинес

Алжир: Лука Зидан - Рафик Белгали, Аиса Манди, Рами Бенсебаини, Раян Аит-Нури - Ибрахим Маза, Набил Бенталеб, Хишам Будауи - Анис Хадж Муса, Амин Гуири, Фарес Шаиби.