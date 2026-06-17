Кабо Верде с по-добри показатели от България срещу Испания

Кабо Верде постигна доста по-добри показатели срещу Испания от българския национален отбор. С европейския шампион бяхме в една група в световните квалификации и паднахме два пъти с 0:3 у дома и 0:4 като гост.

На мача в София испанците са опитали 818 паса срещу 228 на българския национален отбор. Във Валядолид показателите са почти същите - 817 за испанците и 239 за нашите.

Според официалната статистика на ФИФА в двубоя на световното играчите на Кабо Верде са разрешили на съперника си 800 паса. И срещу това имат 278. Или с близо 40 повече от българските национали.

На всичко отгоре в двубоя в Атланта на един от най-скъпите стадиони в света националите на Кабо Верде опитаха цели 6 удара към вратата на испанците. Българите също са с 6, но в двата мача от квалификациите.

Така се обяснява, че след равенството Кабо Верде вече е 63-и в ранглистата на ФИФА. България е на 78-о място, или малката островна държава е по-добре от нас.

И все пак най-голямото им постижение в двубоя с испанците е рекордът на световните. За целия мач те направиха само 1 (едно!) нарушение срещу отбор, който се смята за фаворит за титлата.