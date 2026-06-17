Има и шампиони на България от Кабо Верде

Сензацията на световното Кабо Верде си има цяла колония от играчи, минали през българското първенство.

Първият е Анселмо Рибейро, или просто Жаир. Той се появява в ЦСКА през лятото на 1996 г. Изиграва 9 мача с 3 гола за “червените”. Шампион и носител на купата за сезон 1996/1997 г. Има и американски паспорт и приключва кариерата си там. Има два мача в националния отбор.

Чак 9 години по-късно в състава на “Вихрен” (Сандански) идва Жузе Емилио Робалдо Фуртаду. Роден в Португалия и манава дори през “Порто”. След това е харесан от ЦСКА и идва в София. Голмайстор на елита за 2005/2006 г. със 17 точни попадения. Носител на купата с ЦСКА. Отстранен от тима заради конфликт с Валентин Илиев и през лятото на 2007 г. се връща в Португалия, за да играе за “Пашош де Ферейра”.

През лятото на 2007 г. в Борисовата градина се появява и Жозе Зе Руй Тавареш да Вейга, или просто Зе Руи. Става шампион за 2007/2008 г.,

но престоят му ще се запомни със скандалите

Първо е отстранен от Стойчо Младенов, после е върнат в тима. Пратен е във втория тим, отказва да бъде даден на “Баку”. И си тръгва за неизплатени заплати през 2009 г. след 21 мача и само 1 гол за ЦСКА. Има 8 двубоя за националния тим.

Две години по-късно в Сандански се появява Родолфо Мануел Лопес Лима. Юноша на “Бенфика”. В 8 мача обаче централният нападател не вкарва и веднъж и през 2009 г. слага край на кариерата си, след като е освободен от Коко Динев. 2 мача за националния тим.

В Мездра се появява следващият от Кабо Верде. Става въпрос за крилото Давид Мендеш да Силва, който облича екипа на местния “Локомотив”. Харесан от ЦСКА и преминава в Борисовата градина. След 14 мача и само 1 гол е даден под наем на испанския “Кастейон”.

През 2009 г. в “Черноморец” (Бургас) се появява Нилтон Родрежирио Кардосо Фернандес, действащ национал на Кабо Верде. Изиграва 10 мача за тима на Димитър Димитров-Херо.

През лятото на 2012 г. в ЦСКА се появява и Нилсон Антонио Вейгаш Барош, ляв защитник, национал. Доста приличен футболист, но след 7 мача получава тежка контузия и през зимата на 2013 г. се прибира в “Портимонензе”.

Февруари 2013 г.

Появява се може би най-качественият играч от Кабо Верде - Гари Мендеш Родригеш

Става бързо любимец на феновете на “Левски”. Купен за 300 000 евро, продаден за двойно по-голяма сума. На 35 години нападателят е в състава на Кабо Верде на световното. Има невероятните 60 мача за втората си родина, след като се появява на бял свят в Ротердам, Нидерландия.

Колегата му от националния тим Жерсон Рибейро пък по същото време облича екипа на “Етър”. Великотърновци обаче са в един от черните си периоди с прословутите турски собственици, не доиграват първенството и фалират.

На следващата година фланелката на “Черно море” облича Стенио дош Сантош. След два сезона той преминава в пловдивския “Ботев”. И печели два пъти купата на България. С 3 мача за Кабо Верде.

По същото време в ЦСКА се появява Луиш Карлуш Аламада Суареш, по прякор Платини. Крило. Изиграва 25 мача за “червените” с един гол срещу “Хасково”.

Вкарва първия гол в историята на страната за Африканската купа на нациите

през 2013 за 1:1 срещу Мароко на 23 януари 2013. Общо изиграва 27 мача с 1 гол за тима.

Седмият и последен от Кабо Верде, който облича екипа на ЦСКА, е десният бек Стивън Фернандеш Перейра. Дебютира за армейците на 19 юли 2018 г. при загубата от “Рига” с 1:0 в редовното време и победата от дузпи след това. След изтичането на договора му на 30 май 2019 г. напуска след само 13 мача. По същото време с екипа на “Черно море” се появява също доста класен играч Ериксон Патрик Корея Андраде. След няколко перфектни сезона е продаден на азербайджанския хегемон “Карабах” и дори игра срещу наши отбори в евротурнирите.

През лятото на същата 2018 г. екипа на “Етър” облича Жилсон Варела. Действащ национал, който обаче записва само 8 мача без гол в първенството и си тръгва.

През зимата на 2020 г. с екипа на “Берое” заиграва десният защитник Стив Жозе Фуртадо Перейра. След два стабилни сезона той премина във ФК ЦСКА 1948, а през миналия сезон бе продаден на “Фарул” (Констанца). През август 2020 г. в Стара Загора се появява и Ерсон Стивен Диаш Коща, или Кукула. Записва 36 мача и 4 гола за “Берое”.

И от 2024 г. в България играят двама, които са на световното. Става дума за вратаря Марсио Роса, който успя да изпадне и с “Хебър”, и с “Монтана”. А в състава на хегемона “Лудогорец” е Дерой Дуарте, който в миналия сезон спечели титла и суперкупа с разградчани.