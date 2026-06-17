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Йордания дебютира на световни финали с първи съперник Австрия, бързо пусна гол

Едуард Папазян, наш човек на мондиала

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Снимка: РОЙТЕРС

Йордания дебютира на световни първенства в късния (за България - ранния) мач на шестия ден.

Съперник на националите от близкоизточната страна е Австрия, а мачът от група J се играе в Сан Франсиско. Съдия е Дахане Бейда от Мавритания.

За съжаление на абсолютните новаци, те допуснаха австрийците да поведат още в 20-а минута.

Романо Шмид направи двойно със съотборник и със страхотен удар прати топката където се събират двете греди в левия на вратаря Абулайла ъгъл.

Стартовите състави:

Австрия: Александер Шлагер, Щефан Пош, Филип Линхарт, Давид Алаба, Филип Мвене, Ксавер Шлагер, Николас Зайвалд, Конрад Лаймер, Романо Шмид, Марсел Забицер, Саша Калайджич.

Йордания: Азид Абулайла, Ехсан Хадад, Абдалах Насиб, Язан Ал Араб, Мо Абуалнади, Моханад Абу Таха, Оден Ал Факури, Низар Ал Рашдан, Нур Ал Равабдех, Али Олван, Муса Тамари.

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