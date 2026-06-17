Дадоха многократна виза на ирански национал

Крилото на Иран Мехди Тораби е получил многократна виза за влизане в САЩ, след като предишната му е изтекла, когато е напуснал страната след откриващия мач на отбора на световното първенство в Лос Анджелис.

Иран пътува от базата си в мексиканския граничен град Тихуана за трите си двубоя от груповата фаза на Мондиал 2026, първите два в Лос Анджелис, а третият в Сиатъл.

От иранската федерация обявиха във вторник, че макар по-голямата част от отбора да има многократни визи, тази на Тораби е валидна само за едно влизане и се опитват да му осигурят друга преди втората среща на Иран от груповата фаза срещу Белгия в неделя.

Тораби остана резерва и не се появи в игра при равенството на тима 2:2 с Нова Зеландия в понеделник.