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https://www.24chasa.bg/sport/article/23056636 www.24chasa.bg

Дадоха многократна виза на ирански национал

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Иран

Крилото на Иран Мехди Тораби е получил многократна виза за влизане в САЩ, след като предишната му е изтекла, когато е напуснал страната след откриващия мач на отбора на световното първенство в Лос Анджелис.

Иран пътува от базата си в мексиканския граничен град Тихуана за трите си двубоя от груповата фаза на Мондиал 2026, първите два в Лос Анджелис, а третият в Сиатъл.

От иранската федерация обявиха във вторник, че макар по-голямата част от отбора да има многократни визи, тази на Тораби е валидна само за едно влизане и се опитват да му осигурят друга преди втората среща на Иран от груповата фаза срещу Белгия в неделя.

Тораби остана резерва и не се появи в игра при равенството на тима 2:2 с Нова Зеландия в понеделник.

Иран
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