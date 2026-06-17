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Неймар отново тренира след месец принудителна почивка

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Неймар бе край терена по време на мача с Мароко. Снимка: Ройтерс

Бразилската звезда Неймар се завърна на тренировъчния терен за първи път, откакто се присъедини към националния отбор на родината си за световното първенство, докато се възстановява от контузия на десния крак.

Той обаче все още не тренира пълноценно и набляга на физическата подготовка по време на тренировъчния лагер на тима край Ню Йорк.

В понеделник футболистът премина тестове на десния прасец, за да се определи напредъкът на възстановяването му от травмата, която получи в мач на бразилския си клуб "Сантос" на 17 май.

34-годишният Неймар, който участва на четвъртото си световно първенство, все още не се е присъединил към съотборниците си за пълноценни занимания по време на подготовката на отбора.

Не се очаква той да играе в мача на Бразилия срещу Хаити в петък във Филаделфия.

Неймар бе край терена по време на мача с Мароко. Снимка: Ройтерс
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