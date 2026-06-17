Основен футболист на "Берое" отиде в носителя на купата на Молдова

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"Берое" отдаде под наем един от основните си играчи Хуан Карлос Пинеда на молдoвския "Шериф" (Тираспол). Това съобщиха от клуба на своята официална страница във фейсбук и уточниха, че в договора има клауза за откупуване на играча.

"Шериф", където вратар е Иван Дюлгеров, спечели купата на Молдова през изминалия сезон.

Националът на Доминиканската република Пинеда пристигна в Стара Загора през юни 2024 г. и за този период изигра 73 мача, в които отбеляза 9 попадения.

"Берое" започва подготовка за началото на сезона във Втора лига на 22 юни. Към момента Пинеда е четвъртият футболист, който официално се разделя със старозагорския клуб след Хуан Пабло Саломони, Даниел Бодега-Нене и Стефан Гаврилов.