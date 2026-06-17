Основен футболист на "Берое" отиде в носителя на купата на Молдова

"Берое" отдаде под наем един от основните си играчи Хуан Карлос Пинеда на молдoвския "Шериф" (Тираспол). Това съобщиха от клуба на своята официална страница във фейсбук и уточниха, че в договора има клауза за откупуване на играча.
"Шериф", където вратар е Иван Дюлгеров, спечели купата на Молдова през изминалия сезон.
Националът на Доминиканската република Пинеда пристигна в Стара Загора през юни 2024 г. и за този период изигра 73 мача, в които отбеляза 9 попадения.
"Берое" започва подготовка за началото на сезона във Втора лига на 22 юни. Към момента Пинеда е четвъртият футболист, който официално се разделя със старозагорския клуб след Хуан Пабло Саломони, Даниел Бодега-Нене и Стефан Гаврилов.