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"Атлетико" се съгласи на размяна на Алварес с Гьокереш от "Арсенал" плюс 50 млн. евро

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Аржентинецът Хулиан Алварес може да се озове в "Арсенал". Снимка: Аржентнската федерация по футбол

"Арсенал" е постигнал договорка с "Атлетико" (Мадрид) за трансфера на аржентинския нападател Хулиан Алварес, твърди El Chiringuito TV.

Трансферната сума е 50 милиона евро, но в сделката е включен и шведския нападател Виктор Гьокереш, който се очаква да се присъедини към мадридския клуб.

Генералният директор на "Атлетико" Жил Марин се е обадил на президента на "Барселона" Жоан Лапорта и лично го е информирал, че аржентинският нападател няма да бъде продаден на каталунците.

Алварес е на 26 години. Миналия сезон аржентинският нападател изигра 49 мача във всички състезания, в които отбеляза 20 гола и даде девет асистенции. Договорът му с "червено-белите" е до лятото на 2030 г. 

Аржентинецът Хулиан Алварес може да се озове в "Арсенал". Снимка: Аржентнската федерация по футбол
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