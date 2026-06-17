"Атлетико" се съгласи на размяна на Алварес с Гьокереш от "Арсенал" плюс 50 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Арсенал" е постигнал договорка с "Атлетико" (Мадрид) за трансфера на аржентинския нападател Хулиан Алварес, твърди El Chiringuito TV.

Трансферната сума е 50 милиона евро, но в сделката е включен и шведския нападател Виктор Гьокереш, който се очаква да се присъедини към мадридския клуб.

Генералният директор на "Атлетико" Жил Марин се е обадил на президента на "Барселона" Жоан Лапорта и лично го е информирал, че аржентинският нападател няма да бъде продаден на каталунците.

Алварес е на 26 години. Миналия сезон аржентинският нападател изигра 49 мача във всички състезания, в които отбеляза 20 гола и даде девет асистенции. Договорът му с "червено-белите" е до лятото на 2030 г.