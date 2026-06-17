Лесни съперници за "Левски", кошмарни варианти за ЦСКА на жребия

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Евентуалните съперници на "Левски" във втория кръг на Шмпионската лига са победителите от двойките "Викингур" (Исл)/"Дьор" (Унг), "Кайрат" (Каз) - "Сутиеска" (Чг), "Витебск" (Блрс) - "Университатя" (Кр, Рум), "Флора" (Ест) - "Иберия" (Груз), "Петрокуб" (Молд) - "Егнатия" (Алб) и швейцарския "Тун".

При отпадане от "Борац" се отива в Лига на конференциите, където вариантите са загубилите от "Петрокуб" - "Егнатия", "Витебск" - "Университатя" и "Клаксвик" (Фарьорски острови) - "Етерт" (Люкс).

Срещу ЦСКА в Лига Европа могат да се изправят победителят от "Войводина" (Сър) - "Ференцварош" (Унг), "Виктория" (Чех), "Мидтиланд" (Дан), "Карабах" (Азер) или "Вестри" (Исл) и "Андерлехт" (Бел).

Ако се отпадне от "Дери Сити" се отива в Лига на конференциите, където групата е "Панатинайкос" (Гър), "Риека" (Хърв), "Аустрия" (В, Австрия), "Европа" (Гиб) или "Шкендия" (СМак) и "Вележ" (Босна) или "Милсами" (Молд).

В Лигата на конференциите "Лудогорец" може да се падне срещу "Нефтчи" (Азер), победителя от "Дила" (Груз) - "Виртус" (СМ), "Апоел" (ТА, Изр), загубилия от "Шериф" (Молд) - "Алуминий" (Словения) от Лига Европа и "Валета" (Малта).

ФК ЦСКА 1948 пък очаква АЕК (Кип, "ЧФР Клуж" (Рум), "Спартак" (Словакия) или победителя от "Хегелман" (Лит) - "Пайде" (Ест).