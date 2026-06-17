Футболният идол Лео Меси затвърди божествения си статут

Лионел поведе актуалния световен шампион Аржентина към мечтан старт с 3:0 над Алжир на Мондиал 2026. Хеттрик за футболния Бог Лео, който на 24 юни ще навърши години. Меси не само се превърна в първият футболист, играл на шесто световно първенство, но с хеттрика си изравни лидера във вечната ранглиста за най-много голове на световни първенства Мирослав Клозе. И немският голаджия, и аржентинският феномен вече имат по 16 гола. Но последното световно за Лео сега започна...

Мондиал 2026 е "последният танц" и за Меси, и за другия футболен Бог на нашето съвремие - Кристиано Роналдо. И още с излизането на сцената на първия, емблематичната надпревара между двамата също стартира. Лео (38 г.) счупи рекорда на Кристиано за най-възрастен играч, отбелязвал хеттрик на световно първенство. Роналдо държеше върховото постижение, вкарвайки 3 на 33 г.

А сега предстои на сцената да се появи и 41-годишната португалска мегазвезда. Португалия се изправя срещу Конго. Кристиано дебютира на световното в Германия през 2006 г., тогава 21-годишен. На мондиала в Катар се превърна в първият (не)човек в историята, отбелязал на 5 световни първенства. И ако заради програмата на Аржентина Меси стана първият, играл на 6 мондиала, а заради качествата си аржентинецът се доближи към пренаписването на историята за най-много голове, то вечно гладният за рекорди Кристиано със сигурност ще направи всичко, за да грабне короната "първият футболист в историята, вкарвал на 6 световни първенства".

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