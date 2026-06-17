Над 1 милион души са посетили първите 16 мача от световното първенство

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Повече от един милион души са изгледали на живо първите 16 мача от световното първенство, съобщи ФИФА.

Въпреки че на мачовете между Република Корея и Чехия в Гуадалахара и Катар и Швейцария в Сан Франциско видимо имаше останали празни места по трибуните, в останалите двубои от турнира до момента това не бе така и стадионите се радваха на пълна посещаемост.

Общо 1 028 429 души са присъствали на мачовете до понеделник включително, като средната запълняемост на стадионите е 99,34 процента, сочи статистиката на ФИФА.

"Големи благодарности на всички запалени привърженици, които продължават да пълнят стадионите", написа в социалните мрежи президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Прогнозите на световната централа са, че до края на турнира над шест милиона зрители ще посетят мачовете от турнира.