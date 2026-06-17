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Радослав Росенов на 1/4-финал на Световната купа в Китай

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Радослав Росенов се класира за четвъртфиналите на Световната купа по бокс в Гуейян, Китай. Бронзовият медалист от световното първенство в Ливърпул надделя в много здрава битка над Лунда Гантумур (Монголия), сребърен медалист от финалите на Световната купа през миналата година.

Мачът им в категория до 60 килограма премина равностойно, но нашият боксьор, носител на рекордните 5 трофея от Купа „Странджа", успя да наложи волята си с 3:2 съдийски гласа. Така той проби в Топ 8 на Световната купа в Китай, където на 19 юни ще се изправи срещу Шунсуке Китамото. Японецът също е носител на бронзов медал от Световното първенство в Ливърпул.

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