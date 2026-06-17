Младежки национал премина в гранд от Кипър

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Кипърският гранд АЕК (Ларнака) е постигнал съгласие с "Красава" (Ипсона) за трансфера на българския халф Иван Панков, като клубът ще плати 100 хиляди евро, за да го привлече, съобщава спортният сайт 24sport. Освен това досегашният му клуб "Красава" ще запази и 10 процента от правата на българина при евентуална следваща продажба.

20-годишният Иван Панков е роден в София. Той започва кариерата си в кипърския "Еноси Неон" (Ипсона), преди да премине в "Арис" (Лимасол), където в началото на януари 2022 става най-младият дебютант за отбора на 16 години, 2 месеца и 2 дни.

С "Красава" Панков стана шампион на втора дивизия на Кипър, а тимът спечели историческа първа промоция в елита.

Иван Панков направи дебют за младежкия тим на България до 21 години в европейската квалификация срещу Шотландия на 18 ноември 2025 година.