Румънци чакат "Левски" във втория кръг на Шампионската лига

"Левски" ще се изправи срещу победителя от двойката "Витебск" (Блрс) - "Университатя" (Крайова, Рум), ако стигне до втория кръг на Шампионската лига. На първо четене отборът от северната ни съседка е фаворит срещу тима от бившия СССР.

При класиране за втория кръг на Шампионската лига, то "сините" ще са домакини в първия мач. Срещите са планира за 21/22 юли. Реваншите пък са седмица по-късно.

За да стигне до мач от кръг II обаче първо "Левски" на Хулио Веласкес трябва да отстрани босненския "Борац", с когото ще мерят сили на старта на най-престижното клубно състезание в Европа. При елиминиране на балканците, столичани ще вземат коефициента на съперника, и ще са поставени във втория кръг, което доведе и до изтеглянето на по-лек съперник. Избегнати бяха грандове като "Цървена звезда" и "Динамо" (Загреб).

Жребият за втория кръг отново се усмихна на "сините". Възможни съперници бяха "Кайрат" от Казахстан, който през миналия сезон игра в същинската фаза на Шампионската лига.

Другите възможни съперници на "Левски" във втория кръг на Шaмпионската лига бяха победителите от двойките "Викингур" (Исл)/"Дьор" (Унг), "Кайрат" (Каз) - "Сутиеска" (Черна гора), "Флора" (Ест) - "Иберия" (Груз), "Петрокуб" (Молд) - "Егнатия" (Алб) и швейцарския "Тун".

При отпадане от "Борац" пък "сините" се местят в Лига на конференциите, където вариантите са загубилите от "Петрокуб" - "Егнатия", "Витебск" - "Университатя" и "Клаксвик" (Фарьорски острови) - "Етерт" (Люкс). Съперникът им в третия по-сила турнир на УЕФА ще стане ясен по-късно днес.