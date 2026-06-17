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Турската телевизия уволни дългогодишен коментатор, бъркал играчите на Иран и Нова Зеландия

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Снимка: Ройтерс

Турската държавна телевизия TRT отстрани дългогодишен коментатор от ефира, след като обърка футболистите на Иран с тези на Нова Зеландия в първите минути от живото предаване на двубоя от Световното първенство по футбол, информира DPA.

TRT съобщи в профила си в X, че коментаторът Мурат Екрем Чимен няма да продължи да бъде част от екипа на телевизията за Мондиала в Северна Америка и ще бъде изправен пред дисциплинарно разследване, предава БТА.

В изявлението TRT описва инцидента като "недопустим" и се извини на зрителите.

Грешката се случи в първите минути на двубоя между Иран и Нова Зеландия в група G, завършил при резултат 2:2. Чимен приписваше атаките на иранците на новозеландския отбор, тъй като тимът от Океания носеше черни екипи, вместо обичайните си бели фланелки.

Коментаторът поправи грешката си по-късно в хода на срещата, но зрителите, забелязали неточността, вече бяха изказали недоволство в социалните медии.

Според някои критици, пише DPA, мярката на TRT е твърде сурова, тъй като Чимен е в професията от 30 години.

Снимка: Ройтерс

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