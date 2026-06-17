ЦСКА с пътуване до Азербайджан, ако мине през "Дери Сити"

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ЦСКА ще гостува в Азербайджан на "Карабах", ако премине първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу "Дери Сити". Азерите имат за съперник "Вестри" от Исландия в първия кръг и са абсолютен фаворит в двойката.

Първият двубой е в Баку, а евентуалният реванш в София.

"Карабах" има 12 титли в Азербайджан и играха в груповата фаза на Шампионската лига, но този сезон изпуснаха титлата.

Трима българи има в треньорския щаб на "Карабах" - Чудомир Чокаров, Борислав Януш и Марио Митов.

Преди 2 години точно "Карабах" спря тогавашния хегемон в България "Лудогорец", като победи в Разград със 7:2 след продължения и го елиминира от Шампионската лига.