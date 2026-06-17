Везенков баскетболист №1 в Европа и за колегите си

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Българският национал Александър Везенков беше избран за най-полезен играч (MVP) за сезон 2025/2026 в анкетата „Избор на играчите" на Асоциацията на баскетболистите от Евролигата (ELPA).

Ето и основните отличия, определени изцяло чрез гласуване между самите състезатели:

(MVP): Александър Везенков („Олимпиакос") - 34% от гласовете. Наскоро той спечели и официалната награда за MVP на Евролигата, както и първата си титла в турнира.

Най-добър защитник: Валтер Таварес („Реал Мадрид") - 30,3% от вота.

Ключов играч в напрегнати моменти: Марио Хезоня („Реал") - 32,3% от вота.

Най-уважаван играч: Торнике Шенгелия („Виртус Болоня" / Грузия).

Награда за феърплей: Томас Уолкъп („Олимпиакос").