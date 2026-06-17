Българките стартираха със загуба 0:3 от Полша в Тайланд

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Волейболните национални загубиха с 0:3 (25:12, 25:22 ,25:23) от Полша във втория турнир от Лигата на нациите, който се провежда в Банкок (Тайланд).

Състезателките на селекционера Марчело Абонданца се представиха слабо в първата част. Във втората и третата те бяха равностойни на съперника, но в края не успяха се преборят за спечелване на гейм.

В третия нашите обърнаха резултата от 18:22 до 23:22. И това обаче не помогна да се избегне загубата в 3 части.

За тима, който е с най-ниска средна възраст от 18-те участници в комерсиалната надпревара - 20 г., най-резултатна бе Микаела Стоянова с 13 точки (1 ас, 2 блока). Борислава Съйкова добави 10 (1 ас, 2 блока).

Загубата е четвърта за България при 1 победа (3 точки). Обратна е статистиката на Полша, която с 10 точки е на 5-о място. Националките са 16.