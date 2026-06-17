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Тежки съперници за българските отбори в Лигата на конференциите, само за "Левски" - не

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"Левски" отново стана шампион след 17-годишно прекъсване. Снимка: Николай Литов

Ако "Левски" отпадне на старта в Шампионската лига, то "сините" ще срещнат доста по-слаб противник в Лигата на конференциите.

"Сините" започват участието си в най-комерсиалния турнир срещу босненския "Борац". Ако бъдат елиминираните, играчите на Хулио Веласкес отиват в третия по сила турнир на УЕФА. А там в кръг II съперник ще е загубилия от двойката "Петрокуб" - "Егнатия". И молдовци и албанци са доста под нивото на "сините" и при евентуално тяхно срещане, шампионът на България не би трябвало да има проблем.

Ако "Левски" елиминира "Борац" на старта в Шампионската лига, то първенците у нас ще срещнат победителя от двойката "Витебск" (Блрс) - "Университатя" (Крайова, Рум).

Носителят на купата на страната - ЦСКА, пък ще се изправи срещу "Риека", ако отпадне на старта в Лига Европа. "Червените" започват срещу ирландския "Дери Сити". Хърватите са добре познати у нас. Преди години за "Риека" рита настоящият президент на БФС - Георги Иванов-Гонзо. Миналия сезон пък "Риека" отпадна от "Лудогорец" в пресевките на Шампионската лига.

"Лудогорец" ще стартира срещу Апоел" (ТА, Изр) в кръг II на Лигата на конференциите. 

ФК ЦСКА 1948 пък ще започне втория квалификационен кръг срещу "Спартак" (Търнава). 

"Левски" отново стана шампион след 17-годишно прекъсване. Снимка: Николай Литов

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