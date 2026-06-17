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Световното с рекорд по посещаемост

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Дори феновете на Йордания на световното бяха заели всичките им отпуснати места при загубата 1:3 от Австрия. СНИМКА: РОЙТЕРС

ФИФА се изфука: 281 223 души са гледали четирите мача от мондиала във вторник

Мондиал 2026 се очакваше да разбие всякакви рекорди и ето, че вече едно след друго върховите постижения започнаха да падат. С оглед на общо 104-те срещи от първенството, е очаквано турнирът в САЩ, Мексико и Канада да е номер 1 по посещаемост от всички издания на континенталния форум.

А още в края на първите мачове на груповата фаза на мондиала падна и върховото постижение по брой зрители за един ден. На 4-те срещи във вторник на стадионите присъстват общо 281 223 души. Нямаше и как да е другояче. Вечерта започна с един от фаворитите Франция. “Петлите” играха със Сенегал в Ню Джърси на стадион “МетЛайф”, който ще приеме и финала на турнира. На трибуните има 80 545 зрители. По-късно през вечерта пък Ирак игра срещу Норвегия, Аржентина с гения Лео Меси се изправи срещу Алжир. А за финал бе срещата Австрия срещу Йордания.

Досегашният рекорд по посещаемост за ден отново бе на мондиал в САЩ. Преди 32 г. на 28 юни общо 277 070 привърженици са на трибуните за срещите.

“16 юни 2026 г. ще остане в историята на световното първенство по футбол! Не мога да благодаря достатъчно на нашите фенове, че донесоха цвят, атмосфера и емоции на този турнир. Най-приобщаващото световно първенство по футбол през 2026 г. продължава да показва колко много е обичана нашата игра и как футболът обединява света”, каза президентът на ФИФА Джани Инфантино, след като стана ясно, че рекордът е подобрен. Самият шеф на световната централа е на 2 мача от турнира всеки ден. За да успее да е на стадионите в различните градове и държави, той използва частен самолет.

Общата посещаемост на мондиала до момента е 1 309 652 души, като всеки мач привлича средно по 65 483 фенове. Северноамериканският мондиал е близо да счупи посещаемостта на турнира за всички времена от 3,5 милиона. Той бе поставен на световното първенство по футбол през 1994 г.

Дори феновете на Йордания на световното бяха заели всичките им отпуснати места при загубата 1:3 от Австрия. СНИМКА: РОЙТЕРС

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