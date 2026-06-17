Световното с рекорд по посещаемост

ФИФА се изфука: 281 223 души са гледали четирите мача от мондиала във вторник

Мондиал 2026 се очакваше да разбие всякакви рекорди и ето, че вече едно след друго върховите постижения започнаха да падат. С оглед на общо 104-те срещи от първенството, е очаквано турнирът в САЩ, Мексико и Канада да е номер 1 по посещаемост от всички издания на континенталния форум.

А още в края на първите мачове на груповата фаза на мондиала падна и върховото постижение по брой зрители за един ден. На 4-те срещи във вторник на стадионите присъстват общо 281 223 души. Нямаше и как да е другояче. Вечерта започна с един от фаворитите Франция. “Петлите” играха със Сенегал в Ню Джърси на стадион “МетЛайф”, който ще приеме и финала на турнира. На трибуните има 80 545 зрители. По-късно през вечерта пък Ирак игра срещу Норвегия, Аржентина с гения Лео Меси се изправи срещу Алжир. А за финал бе срещата Австрия срещу Йордания.

Досегашният рекорд по посещаемост за ден отново бе на мондиал в САЩ. Преди 32 г. на 28 юни общо 277 070 привърженици са на трибуните за срещите.

“16 юни 2026 г. ще остане в историята на световното първенство по футбол! Не мога да благодаря достатъчно на нашите фенове, че донесоха цвят, атмосфера и емоции на този турнир. Най-приобщаващото световно първенство по футбол през 2026 г. продължава да показва колко много е обичана нашата игра и как футболът обединява света”, каза президентът на ФИФА Джани Инфантино, след като стана ясно, че рекордът е подобрен. Самият шеф на световната централа е на 2 мача от турнира всеки ден. За да успее да е на стадионите в различните градове и държави, той използва частен самолет.

Общата посещаемост на мондиала до момента е 1 309 652 души, като всеки мач привлича средно по 65 483 фенове. Северноамериканският мондиал е близо да счупи посещаемостта на турнира за всички времена от 3,5 милиона. Той бе поставен на световното първенство по футбол през 1994 г.