Меси обясни защо се е разплакал след първия гол от хеттрика си

Националният отбор на Аржентина разгроми Алжир с 3:0 в първия кръг на от групите на световното. И трите гола бяха дело на Лионел Меси.

След първото попадение в 17-ата минута мегазвездата се разплака и започна да бърше сълзите с фланелката си. След мача Меси обясни причината за тези емоции:

„Сълзите изобщо не са свързани с футбола. Преживях няколко трудни дни. Но съм благодарен на цялата делегация на националния отбор и на съотборниците ми, защото те винаги бяха до мен, давайки ми сили и помагайки ми да се справя с всичко това."