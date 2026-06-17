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https://www.24chasa.bg/sport/article/23060529 www.24chasa.bg

Меси обясни защо се е разплакал след първия гол от хеттрика си

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Снимка: Ройтерс

Националният отбор на Аржентина разгроми Алжир с 3:0 в първия кръг на от групите на световното. И трите гола бяха дело на Лионел Меси.

След първото попадение в 17-ата минута мегазвездата се разплака и започна да бърше сълзите с фланелката си. След мача Меси обясни причината за тези емоции:

„Сълзите изобщо не са свързани с футбола. Преживях няколко трудни дни. Но съм благодарен на цялата делегация на националния отбор и на съотборниците ми, защото те винаги бяха до мен, давайки ми сили и помагайки ми да се справя с всичко това."

Снимка: Ройтерс

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