Докато задвижваните от изкуствен интелект 3D аватари и иновативни графики вече променят изживяването за милиардите пред екраните, истинското оперативно предизвикателство на Мондиал 2026 се разиграва далеч от светлините на прожекторите. Мащабът на събитието изисква безпрецедентна компютърна мощност. Вместо традиционния и тромав модел за управление на големи събития, Lenovo работи като естествено продължение на вътрешния екип на FIFA, поддържайки незабележимо сложните системи на турнира в реално време, така че играчите да мислят само за терена, а феновете: за емоцията.

Дигиталното сърце на шампионата е разпределено в два ключови оперативни центъра под контрола на компанията. Първият е Международният излъчващ център (IBC) в Далас, Тексас, който обработва и разпространява видео потоци на живо към над 200 държави. Вторият е Командният център (TCC) в Маями, където е базиран основният инженерен състав на гиганта.

Именно тук се крие и решението на най-големия кошмар за всеки футболен запалянко: съдийските грешки и съсипаните нерви пред екрана, когато съдбата на любимия отбор виси на косъм заради спорно положение. В този нажежен момент иновациите буквално спасяват мира по трибуните. Докато партньорът Hawk-Eye отговаря за засичането на линиите при засадите, Lenovo изгражда и управлява прецизните 3D аватари на футболистите в реално време. Тази триизмерна реалност елиминира всеки субективизъм. Когато отсъждането се появи на екрана пред шест милиарда души, то показва неоспорима точност, която моментално слага край на споровете и носи успокоение за феновете.

От централните хъбове в САЩ се управлява и един друг критичен, но често оставащ „невидим“ стълб на първенството. Това е сигурността и логистиката по стадионите. Внедреният Интелигентен команден център (Intelligent Command Center) и системите за интелигентна навигация (Smart Wayfinding) следят денонощно за безопасността на мащабното събитие. Тези решения позволяват на организаторите и управителите на обекти да контролират огромните потоци от хора, да оптимизират придвижването и да реагират мигновено на всяка извънредна ситуация, осигурявайки пълно спокойствие за феновете, медиите и отборите в и около спортните съоръжения.

Защо FIFA избра един партньор за цялостната си екосистема, вместо да разчита на различни доставчици?

„В миналото огромният набор от системи за такова мащабно събитие се осигуряваше от множество отделни компании. Днес Lenovo предоставя цялостно портфолио (full stack) – от таблетите, използвани от отборите и длъжностните лица, през мощните работни станции, до сървърите за съхранение на данни и хибридните облачни AI решения. Това елиминира рисковете от несъвместимост и създава напълно интегрирана и ефективна среда, в която провалът просто не е вариант“, споделят от компанията.

Пренасяйки опита и лидерството си директно от пистите на Formula 1® към футболните терени, компанията за пореден път доказва способността си да доставя високопроизводителни решения под огромно напрежение на световната спортна сцена.