Бъдещето на футбола е тук и то се задвижва от Lenovo AI.

Lenovo: Разработване и внедряване на цялостни технологични решения, които захранват FIFA World Cup 2026™

Най-доброто събитие в света заслужава най-добрата технология в света

Като официален технологичен партньор на FIFA, Lenovo осигурява технологичната мощ за най-голямото събитие в историята на човечеството – FIFA World Cup 2026™. Като официален технологичен партньор на турнира, FIFA се доверява на Lenovo за осигуряването на цялостната технологична инфраструктура на шампионата чрез решения и системи, каквито само ние можем да предоставим. Това е безпрецедентна комбинация от иновация, страст и истински глобален мащаб.

Тъй като провалът не е вариант, FIFA се доверява на AI решенията на Lenovo, доказания хардуер на компанията и експертизата ни в управлението на мащабни събития, за да реализира турнира за 48 отбора и шест милиарда фенове по целия свят. AI персонални компютри (AI PCs), цялостна хибридна AI инфраструктура (full-stack Hybrid AI) и специално изградени центрове за данни ще бъдат внедрени с цел да се гарантира, че турнирът ще протече като по часовник.

Феновете ще се насладят на FIFA World Cup™ както никога досега – на стадионите, у дома и в движение, благодарение на новите изживявания, задвижвани от Lenovo AI. Ексклузивните аватари на играчите ще предоставят по-добър контекст и яснота в най-важните моменти, докато опцията „Погледът на съдията“ (Referee View) ще даде на феновете завладяваща гледна точка към случващото се на терена в реално време.

Lenovo и FIFA ще осигурят безпрецедентен достъп до данни и анализи за всички отбори, състезаващи се на FIFA World Cup 2026™, чрез FIFA AI Pro – специализиран инструмент за футболно взаимодействие. Той координира работата на множество AI агенти за извличане на милиони точки от данни, анализиране на над 2000 различни метрики и предоставяне на бързи изводи чрез детайлни отчети, графики и завладяващи анимации след всеки мач. Никога досега толкова голям обем от данни не е бил достъпен и толкова значим за толкова много хора.

Световното първенство по футбол е най-говата възможна сцена и на Lenovo бе поверена отговорността да достави технологията, която задвижва изживяването на терена и извън него.

FIFA World Cup™. Задвижвано от Lenovo AI

AI решенията на Lenovo задвижват всички нива на FIFA World Cup 2026™ – от Интелигентния команден център, поддържащ операциите на турнира във всички обекти на FIFA, през дигиталните аватари на участващите играчи, до предоставянето на задълбочени анализи и изводи за всички 48 отбора.

Интелигентният команден център ще бъде контролната зала на турнира, подпомагайки функционалните зони на FIFA в реално време. Този 360-градусов команден център ще предоставя информация преди мача, по време на играта и след нейния край, както и „дигитални близнаци“ (digital twins) на локациите, които позволяват прогнозно планиране за оптимизиране на изживяването по време на събитието.

Дигиталните аватари – триизмерна (3D) реконструкция на футболистите, задвижвана от изкуствен интелект – ще възпроизвеждат всеки от тях с пълна точност. След това тези аватари се превръщат в допълнителен ценен инструмент в помощ на съдиите (Match Officials) на FIFA при вземането на решения за засада по време на мачовете, като същевременно изобразяват всеки играч по-точно за феновете на стадиона и по целия свят.

FIFA AI Pro – революционен корпоративен асистент за знания, базиран на AI, който предоставя анализи на данни и информация за представянето на всички 48 отбора по време на FIFA World Cup 2026™, обещава да промени изцяло играта.

Създаден с помощта на Lenovo AI Factory, FIFA AI Pro е специализиран инструмент за футболно взаимодействие, който координира работата на множество агенти за претърсване на милиони точки от данни, анализиране на над 2000 различни метрики и предоставяне на бързи изводи след всеки мач. FIFA AI Pro демократизира и ускорява анализите, задвижвани от AI, за да помогне за изравняване на силите в един все по-ориентиран към данните свят.

Бъдещето на футбола е тук и то се задвижва от Lenovo AI.

Операции – Контрол на турнира в реално време

– Контрол на турнира в реално време Изводи – Напреднали анализи за отборите

– Напреднали анализи за отборите 3D аватари – Възстановяване на играчите чрез AI

– Възстановяване на играчите чрез AI FIFA AI Pro – Интелигентен двигател за ефективност

Когато целият свят гледа, провалът не е вариант

С участието на 48 отбора за първи път, разпределени в 16 стадиона в три различни държави, FIFA World Cup 2026™ представлява безпрецедентно оперативно предизвикателство.

FIFA знаеше, че се нуждае от официален технологичен партньор, на когото може да разчита. Когато общественото внимание е най-изострено и залогът е най-голям, FIFA се обръща към Lenovo.

Тъй като провалът не е вариант, FIFA се доверява на AI решенията на Lenovo и на експертизата на компанията, за да реализира най-голямото събитие в историята на човечеството.

От преструктурирането на комплексната дигитална работна среда (Digital Workplace) на FIFA до специално изградената инфраструктура, която пренася повече данни по-бързо в рамките на турнирните операции на FIFA. От оперативна интелигентност, която безпроблемно се интегрира със системите на локациите за максимална ефективност и безопасност, до решенията Lenovo Hybrid AI Cloud, които гарантират, че турнирът ще премине като по часовник. Lenovo е там на всяка стъпка от пътя като естествено продължение на собствения технологичен екип на FIFA.

Докато играчите блестят на терена, а феновете озаряват стадионите, цялостните технологични решения на Lenovo тихомълком захранват FIFA World Cup 2026™.

Най-голямата сцена в света заслужава най-добрата технология в света.

48 отбора | 104 мача | 16 стадиона

По-интелигентен AI за всички (Smarter AI for all) революционизира преживяването на феновете.

Световното първенство по футбол е за феновете, а Lenovo помага за приближаването им до играта чрез революционни иновации.

Нашите решения осигуряват по-вълнуващо и по-персонализирано изживяване за феновете, които отиват да гледат мача на живо, както и за милиардите, проследяващи събитието по света чрез телевизори, устройства и смартфони.

Технологията Referee View AI Stabilizer осигурява на екипа за основно телевизионно излъчване незабавен допълнителен видео поток и предлага на феновете безпрецедентна перспектива от терена без никаква загуба на качеството на картината.

Smart Wayfinding (Интелигентна навигация) позволява на феновете по стадионите да се потопят във футболната реалност чрез нови методи за визуализация, активирани от AI. Това оптимизира движението на феновете на местата на провеждане, като отвежда присъстващите до местата им и пред самото действие много по-бързо.

Холограмната технология, задвижвана от Lenovo AI, създава уникални преживявания за феновете, включително селфита с талисмани и играчи, персонализирани възможности за пазаруване или поздравителни съобщения при пристигане на локациите или събитията.

Лимитираните серии модели на Lenovo и Motorola се отличават с ексклузивен брандинг и опаковка на FIFA World Cup 26™, предлагайки на феновете уникален начин да се насладят на любимите си устройства на Lenovo по време на турнира.

FIFA World Cup 2026™ ще бъде най-гледаното събитие в историята, а Lenovo ще бъде там, за да подобрява изживяването на феновете на всяка крачка от пътя.

Повече от спонсорство. Истинско партньорство

Световното първенство по футбол е най-голямата възможна сцена и на Lenovo бе гласувано доверие да достави технологията, която я задвижва. Това извежда Lenovo отвъд ролята на обикновен спонсор за FIFA World Cup 2026™ – ние сме партньор на FIFA във всеки смисъл на думата.

FIFA World Cup 2026™ ни позволява да покажем нашите цялостни (full-stack) технологични решения и възможности на световната сцена, осигурявайки реални резултати за FIFA, отборите, играчите и феновете.

В Lenovo искахме да направим нещо повече от това просто да поставим името си на билборд. Искахме да дадем тласък на промяната – и то не промяна сама по себе си. Промяна към по-добро. Промяна за овластяване на отборите. Промяна за революционизиране на начина, по който преживяваме футбола. Промяна, която в крайна сметка приближава феновете още повече до красивата игра.