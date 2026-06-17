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Стоичков заведе Кака и Баджо на плаж в Маями

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Стоичков с Кака, Баджо и Винтер. Снимка: Инстаграм Христо Стоичков

Христо Стоичков заведе на плаж в Маями легендите Роберто Баджо и Кака. Компанията се допълва от бившия нидерландси национал Аарон Винтер. Камата е представител на ФИФА на световното първенство и се чувства като у дома си в Маями. В продължения на няколко години Стоичков живееше във Флорида и бе част от екипа на местна телевизионна компания. Преди това носителят на "Златната топка" изгледа победата на Аржентина с 3:0 над Алжир, дошла след хеттрик на Лео Меси.

"Страхотен футбол!Страхотен Лео Меси Сега е време и за малко плаж заедно с Кака, Роби Баджо и Аарон Винтер!", пише Стоичков под снимката с легендите в социалните мрежи.

Стоичков с Кака, Баджо и Винтер. Снимка: Инстаграм Христо Стоичков

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