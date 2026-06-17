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Тулуза въведе вечерен час за деца под 16 г. по време на световното

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Тулуза Южна Франция СНИМКА: pixabay

Френският град Тулуза въведе вечерен час за деца под 16 години по време на Световното първенство.

Целта на мярката е да предотврати безредици, каквито избухнаха по време на мачовете от Шампионската лига. Най-много ексцесии имаше в Париж след триумфа на ПСЖ във финала срещу "Арсенал".

Ограниченията за непълнолетните ще важат от 22 часа до 5 часа сутрина.

Ако в този интервал от време деца са без придружител, ще бъдат отвеждани в полицейските участъци, след което ще бъдат връщани на родителите им. А настойниците ще бъдат глобявани по 150 евро, съобщава БНТ.

Тулуза Южна Франция СНИМКА: pixabay

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