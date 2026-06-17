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Новакът "Дунав" с 3-и нов

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Илкер Будинов е третото ново попълнение в състава на новака в Първа лига "Дунав".

До този момент „отборът от Русе привличе на бившия полузащитник на "Берое" Стефан Гаврилов и колумбийския защитник Хосе Кабаркас, които се включиха още в първата тренировка на отбора за предстоящия сезон на 10 юни под ръководството на новия си старши треньор Емануел Луканов, който замени напусналия Георги Чиликов след спечелената титла във Втора лига.

Роденият в Търговище Будинов е продукт на школата на "Лудогорец" и е натрупал опит в професионалния футбол освен с екипа на „орлите" и с отборите на "Спартак" (Варна), "Пирин" (Благоевград), "Етър" (Велико Търново), "Ботев" (Враца), "Арда" (Кърджали) и "Хебър" (Пазарджик).

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