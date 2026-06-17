Защо англичаните винаги губят

Преди всеки голям футболен турнир виждаме една и съща картина: английските медии нагнетяват напрежение около националния отбор, "който се готви да върне футбола у дома", но винаги нещо се обърква.

Англичаните печелят най-големия турнир в света само веднъж - през далечната 1966 г. Оттогава „Трите лъва" постоянно са смятани за фаворити, но резултатите са недостатъчни. Защо английският отбор е най-големият губещ на световните първенства? И може ли ситуацията да се промени през 2026 г.?

Проблемите на „златното поколение"

Феновете имаха големи надежди за поколението звезди, които представляваха Англия в началото на века: Дейвид Бекъм, Стивън Джерард, Франк Лампард, Джон Тери, Рио Фърдинанд, Майкъл Оуен, Уейн Руни... Съдейки по имената им, този отбор наистина изглеждаше мощен, но дори не успя да стигне до полуфинал на световно първенство.

Република Корея/Япония 2002

През 2002 г. Англия се озова в „Групата на смъртта", където завърши втори. Отборът на Свен-Йоран Ериксон завърши наравно 1:1 с Швеция, победи Аржентина с 1:0 и направи наравно 0:0 с Нигерия. На осминафиналите Англия победи Дания с 3:0, а на четвъртфиналите изигра напрегнат мач срещу Бразилия. При 1:1 Роналдиньо изпълни брилянтен пряк свободен удар и прехвърли топката над главата на Дейвид Сиймън за победния гол на Бразилия.

Германия 2006

Пак Ериксон поведе отбора към Германия. В груповата фаза Англия победи Парагвай с 1:0 благодарение на автогол и едва сломи съпротивата на Тринидад и Тобаго (2:0), за да завърши наравно с Швеция (2:2). На осминафиналите те победиха на косъм Еквадор с 1:0 благодарение на пряк свободен удар на Дейвид Бекъм, но отново се спънаха на четвъртфиналите. Там Англия загуби от Португалия след изпълнение на дузпи.

Ключовите моменти: изгонването на Уейн Рууни в 62-ата минута (и конфликтът му с Кристиано Роналдо), както и ужасното изпълнение на дузпите – отбелязана само една.

Южна Африка 2010

В Южна Африка отборът игра под ръководството на Фабио Капело. В първия мач Англия не успя да победи САЩ: Джерард откри резултата в 4-ата минута, но в края на първото полувреме вратарят Робърт Грийн допусна грешка за 1:1. Във втория кръг англичаните не успяха да вкарат срещу Алжир (0:0) и бяха освиркани от феновете. В последния мач от груповата фаза играчите на Капело все пак се класираха за елиминационния кръг, отбелязвайки един гол срещу Словения. На осминафиналите обаче Англия претърпя съкрушително поражение от Германия (1:4) - първо поради грешки на защитниците, а след това и на съдията, който отмени чист гол на Франк Лампард при резултат 1:2.

Причини за провала

„Златното поколение" на националния отбор на Англия така и не донесе на страната дългоочаквания трофей.

Има много причини. Сред тях са странните тактически решения на Ериксон, който упорито се опитваше да вкара всички звезди в консервативната схема 4-4-2. Поради това Лампард и Джерард дублираха функциите си в центъра на терена, а брилянтният Пол Скоулс беше принуден да играе на левия фланг, въпреки че никога не го беше правил на клубно ниво (може би това го накара да прекрати кариерата си с националния отбор само на 29 години).

Капело пое британския отбор, след като беше уволнен от "Реал" (Мадрид) и в английския отбор въведе същия скучен футбол, от който бяха недоволни в клуба му. Играчите се оплакваха от липсата на свобода: Фабио беше твърде скован и не можеше да общува правилно с отбора. „Английският му не беше много добър, а целият щаб беше съставен от италианци. Изглеждаше грешно. В Южна Африка Фабио и треньорите му гледаха мача на италианския отбор и се радваха, когато вкарваха. А той беше старши треньор на английския отбор! Не мисля, че беше правилно", спомня си Уейн Руни.

Заслужава да се отбележи и лошият късмет, който преследваше „златното поколение" и в трите турнира. През 2002 г. английският отбор е елиминиран заради странен гол, през 2006 г. - заради тотален провал при дузпите, а през 2010 г. съдията ги подвежда.

Самите играчи най-добре обобщиха проблемите на английския отбор през този период. „Всички бяхме егоистични губещи. Заради ожесточеното съперничество между "Ливърпул", "Челси" и "Манчестър Юнайтед" не можехме да общуваме в националния отбор. Седяхме в стаите си, разделени на кланове.

Не бяхме истински отбор", признава Джерард. Между другото, Лампард подкрепя колегата си, наричайки самия етикет „златно поколение" „пълна глупост". Франк подчертава, че това създава прекомерен натиск върху играчите, между които отношенията така и така не са особено добри.

Катастрофата Ходжсън и надеждата Саутгейт

През 2012 г. започва нова ера в националния отбор: Фабио Капело е заменен от Рой Ходжсън, който през сезон 2010-2011 не успява да се справи с "Ливърпул". Поради това феновете се притесняват, че дали треньорът ветеран ще постигне успех с друг топ отбор – националния на Англия. Опасенията им се оправдават – през 2014 г. "Трите лъва" не успяват да излязат от групата за първи и единствен път през ХХ век.

Бразилия 2014 г.

Националният отбор претърпяваше смяна на поколенията, но смесицата от младост и опит не доведе до нищо добро. Английският отбор се озова в „групата на смъртта", където завърши последен с дефанзивен футбол: загуби от Италия и Уругвай с еднакъв резултат (1-2) и нулево равенство с Коста Рика.

Русия 2018

След поредния неуспех на Евро 2016 (отпадане срещу Исландия), Гарет Саутгейт, човек, който преди това е ръководил младежкия отбор и е изпаднал от Висшата лига с "Мидълзбро", неочаквано поема ръководството на националния отбор на Англия. Новият треньор поставя основите, превръщайки го в ясен и дисциплиниран проект. До световното първенство в Русия започва да се оформя ново „златно поколение". Моделът на игра е прост: солидна защита, докато атакуващите звезди измислят нещо напред.

Саутгейт доказа, че този план може да проработи: лидерите успяват да изведат отбора до предни етапи на елиминационните фази. За да се постигне тази важна стъпка обаче, са необходими оригинални и решителни треньорски идеи, които Гарет не успява да намери. През 2018 г. Англия губи от Хърватия на полуфиналите, а след това от Белгия в плейофите за третото място.

Катар 2022

Англия лесно се класира от групата си и лесно побеждава Сенегал в първия кръг на елиминационните фази. Въпреки това, на четвъртфиналите британският отбор се натъкна на действащите световни шампиони и не беше смятан за фаворит. Опита се да се пребори с французите, но загуби с 1:2.

Саутгейт заслужава признание за това, че върна националния отбор в борбата за трофеи не само в медиите, но и в реалния живот. Решителната стъпка обаче често липсваше. Може би Гарет не можеше да я направи заради квалификацията си: преди националния отбор той не беше работил на високо ниво. Вероятно затова федерацията след Евро 2024, покани Томас Тухел - човек, който знае как да печели големи турнири и купи, макар и с клубове.

Защо Тухел може да направи Англия шампион

Назначаването на германеца предизвика истинска буря в Англия. "Дейли Мейл" пусна заглавие „Най-мрачният час", визирайки прочутата реч на Чърчил по време на Втората световна война.

Томас обаче дойде да спечели, а не да се хареса на медиите. Под негово ръководство Англия унищожи съперниците си в квалификационната си група за Световното първенство през 2026 г.: спечели и осемте мача, отбеляза 30 гола и не допусна нито един.

Тухел възприе тенденциите във Висшата лига: той активно подготвя отбора за статични положения, уважава тъчовете и знае как да балансира между пресата на терена и защитата. Отличителната черта на Томас в националния отбор е, че дава шансове само на тези, които са във форма. Например, по време на квалификационния кръг германецът спокойно извади Белингам, който по това време играеше зле за "Реал" (Мадрид).

Така треньорът предизвика истинска буря в английските медии, когато обяви състава си за Световното първенство през 2026 г. Фоден, Палмър, Магуайър и Александър-Арнолд пропускат турнира поради (според германеца) слаб сезон. Резервата на "Арсенал" Нони Мадуеке обаче попадна в състава.

Самият Тухел обясни избора си по следния начин: „Изграждаме най-добрия отбор, а не най-талантливия. Най-важното е екипната работа. Това беше основният критерий при избора на играчи. Трябва да мислим за това, ако искаме да постигнем целите си."

Може би това е ключът към успеха. Тухел не се нуждае от големи имена – той се нуждае от трудолюбиви хора, които ще се впуснат в преследване на трофей. Германецът е избрал играчи, които ще отговарят перфектно на неговите изисквания. С "Челси" той доказа, че е способен да печели купи.

Англия най-накрая има силен мениджър, чийто статус и качества му позволяват да вземат смели решения. Миналите постижения на играчите вече не гарантират място в националния отбор. Томас просто елиминира ненужно главоболие за себе си.

Всяка звезда в лоша форма само ще развали атмосферата: съблекалнята ще започне да мрънка за игровото време, а журналистите ще ги засипват с въпроси като „Защо този не играе?" и „Защо онзи не играе?". Отборът очевидно няма нужда от това по време на Световното първенство. Джерард и Лампард вече обясниха как атмосферата в съблекалнята влияе на резултатите. За да пренапишеш историята, е нужна перфектна атмосфера. Освен това, английският отбор не е лишен от играчи – особено такива, които умеят да вкарват голове.