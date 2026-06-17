Меси отново е на 18. Защо аржентинецът отбеляза първия си хеттрик на световно чак сега

Първото световно първенство на Лео Меси беше през 2006 г. Той пристигна на турнира в Германия като играч от ротацията и дебютира едва във втория кръг. Влезе като резерва срещу Сърбия и Черна гора, за да направи резултата 6:0. Бъдещият световен шампион по онова време беше само на 18 години.

Меси сега е на 38 години и ще навърши 39 след седмица. Умопомрачително е, че от световното първенство през 2006 г. е минало повече време, отколкото между раждането му и дебюта му на този турнир.

Сегашният Лео е повече от два пъти по-възрастен от тогавашния, няколко пъти по-мъдър, но въпреки това успява да отбележи хеттрик дори в такава напреднала за всеки нападател възраст. И най-поразителното не е дори това - Меси на почти 39 години,играе с такава лекота, сякаш отново е на 18.

Разбира се, появиха се мнение, че мачът срещу Алжир не е показателен. Да, противникът беше слаб и Лео получи голяма помощ от вратаря Люка Зидан. Но Аржентина се беше изправяла срещу по-слаби противници много пъти преди това - например, преди четири години загубиха първия си мач от Саудитска Арабия в Катар. А великият аржентинец никога не беше отбелязвал хеттрик на най-престижния турнир в света. И така, какво се промени?

Това се дължи на обновения статут на Меси, както и на ролята му в националния отбор. В сряда вечер Лео изигра първия си мач от световно първенство като победител в турнира. Оттук и лекотата.

В продължение на пет Световни първенства Меси носеше огромната тежест на отговорност за страната си. За него това беше мания и недовършена работа. Всички помнят известната снимка на Лео след загубения финал през 2014 г., на която той си спомня за загубеното Световно първенство с поглед, който беше или тъжен, или изпълнен с болка, или изпълнен с надежда.

Този образ капсулира всичко, което Меси чувстваше до 2022 г. На световните първенства той винаги изглеждаше прекалено съсредоточен, навъсен и рядко се усмихваше.

Но в мача срещу Алжир всичко беше различно: Лео отново игра с чувство, без натиск. Така обикновено изглеждат играчите в последните мачове на първенство, спечелено предсрочно.

Този хеттрик е особено впечатляващ на фона на разговорите, че МЛС е турнир за кандидат пенсионери, където Меси е спрял да напредва и просто си играе като дете в пясъчник. Може би не напредва, но в сряда отбеляза първия си хеттрик на Световно първенство. Между другото, можеше да вкара и четири - негов гол Лео беше отменен поради засада в първите минути.

Дори нашумелият инцидент в 31-ата минута излъчваше младежко безразсъдство, което никога не е било отличителен белег на Меси. Той направи небрежен шпагат и закачи с бутоните си мускула на прасеца на съперник, но съдията дори не му даде жълт картон.

Напълно фокусиран и обсебен от резултата, Лео не би извършил подобно нарушение преди.

Далеч не е сигурно, че Аржентина ще защити титлата си. Твърде рано е да се говори за шансовете им, особено след като съперниците им не оказаха съществена съпротива. Но Меси показа, че все още е в отлична форма и е готов да счупи рекорда на Клозе преди Мбапе. Поне го изравни по-бързо от французина.