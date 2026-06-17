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Холанд се разписа при дебюта си в 5-и различен турнир

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Eрлинг Браут Холанд празнува по традиционния си начин един от головете срещу Ирак. Снимка: Ройтерс

Нападателят на Норвегия и английския "Манчестър Сити" Ерлинг Браут Холанд се разписа 2 пъти срещу Ирак (4:1) в първия си мач на световно.

Така скандинавецът записа гол при дебюта си в 5-и различен турнир

В Шампионската лига Холанд отбеляза хеттрик за австрийския "Залцбург" в първия си мач в турнира при победата с 6:2 срещу белгийския "Генк". В Бундеслигата русият гигант влезе от пейката при победата на "Борусия" (Дортмунд) с 5:3 срещу "Аугсбург" и записа хеттрик за 23 минути.

Във Висшата лига норвежецът отбеляза два гола за "Манчестър Сити" при победата с 2:0 срещу "Уест Хем). Нападателят вкара веднага и за националния отбор в Лигата на нациите, но Норвегия загуби от Австрия с 1:2.

Eрлинг Браут Холанд празнува по традиционния си начин един от головете срещу Ирак. Снимка: Ройтерс

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