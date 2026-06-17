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"Черноморец" пробва юноша на "Рапид" (Виена), Крис Добрев с нов договор

Велизар Маджаров

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Снимка: "Черноморец"

"Черноморец" взе на проби вратар от школата на "Рапид" (Виена).

20-годишният Марио Младенов през миналия сезон беше в новака в родния елит "Дунав" (Русе).

Бургазлии усилено търсят вратар, след като Мартин Каишев отива в ЦСКА, а Димитър Тодоров се раздели с отбора и вероятно ще спре с футбола.

Бившият младежки национал Крис Добрев и халфът Георги Стайков подновиха договорите си с "акулите", а централните защитници Яя Драме и Венисон Корея и крилото Октай Хамдиев имат действащи за още един сезон.

В неделя старши треньорът Иван Колев ще заведе отбора на подготвителен лагер в базата на Йордан Лечков в Сливен.

Снимка: "Черноморец"

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