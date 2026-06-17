Ламин Ямал с две знамена на бутонките си, нито едно не е испанското

Суперзвездата на "Барселона" Ламин Ямал почете родителите си, докато играе за Испания на световното първенство.

18-годишният нападател дебютира в турнира в понеделник като резерва през второто полувреме в първия мач срещу Кабо Верде на стадион „Мерцедес-Бенц" в Атланта, Джорджия.

Камерата се приближи към лявата обувка на крилото, за да открие две различни знамена, щамповани върху него, докато той загряваше преди началния удар.

Изводът е, че тийнейджърската сензация отдава почит на екваториално-гвинейския произход на майка си и мароканския произход на баща си - Шийла и Мунир.

Виждат се двете знаменца върху бутонката Снимка: РОЙТЕРС

Родителите на Ламин се запознават, след като емигрират в Испания, като синът им е роден на 13 юли 2007 г. в община Есплугес де Льобрегат в Каталуния. Това прави възможно младият футболист да играе за Испания, както и за страните на родителите си, преди да направи окончателен избор в полза на държавата от Пиренейския полуостров.

Мунир и Шийла се развеждат само три години след раждането на звездата на "Барселона".

Колегата му от "Ливърпул" Александър Исак също отдаде почит на родината на родителите си по време на откриващия мач на Швеция срещу Тунис на Световното първенство, в същия ден, в който дебютира Ямал. 26-годишният Исак отбеляза гол и направи две асистенции, помагайки на отбора си да спечели с 5:1 в Монтерей.

Александ Исак бие към вратата на Тунис. Снимка: РОЙТЕРС

И там камерата се фокусира върху десния крак на нападателя, за да разкрие знамето на Еритрея.

Оттам са родителите на бившата звезда на "Нюкасъл", преди да се преместят в Швеция, като синът им е роден в Стокхолм.

Ямал и Исак фиксираха първото си участие на световно първенство, след като бяха засегнати от контузии през изминалия сезон. Звездата на "Ливърпул" пропусна по-голямата част от дебютния си сезон на Анфийлд, след като си счупи крака. Ямал, от друга страна, скъса подколянното си сухожилие преди два месеца и започна на пейката срещу Кабо Верде, които изненадаха Испания с нулево равенство.