Обявиха Франция за отбор от Африка

Темата за расизма не е сред любимите на французите, но бе намесена покрай първия им мач на световното по футбол, без те да имат вина за това.

Воденият от старши треньора Дидие Дешан отбор направи силно второ полувреме и спечели 3:1 срещу Сенегал. Така “петлите”

си върнаха за провала срещу същия съперник

на старта на световното през 2002 г., когато бяха носители на титлата, но изненадващо отстъпиха 0:1 в Сеул (Корея).

Кой знае защо обаче, аржентински коментатор обяви по време на прякото предаване по DirecTV Sports, че мачът Франция - Сенегал е между отбори от Африка. Този канал излъчва също за Чили, Колумбия, Перу, Уругвай, Еквадор, Боливия и Венецуела).

“0:0 за момента в този сблъсък между тези две африкански държави”, изтърси Пабло Хиралт на почивката. Вероятно е имал предвид произхода на голяма част от френските футболисти, но всяко напомняне за колониалната политика на тази държава се смята от самите французи за проява на лош вкус.

Подобни настроения се нещо почти обичайно в Аржентина след легендарния финал между двата отбора на световното в Катар преди 4 години, когато Лионел Меси и компания спечелиха титлата след изпълнение на дузпи. Думите на Хиралт отприщиха вълна от коментари в същия тон в социалните мрежи в Аржентина.

По време на празненствата за спечелената “Копа Америка” през юли 2024 г. някои от аржентинските футболисти изненадващо пяха “Те играят за Франция, но идват от Ангола”.

Победата на французите ще се запомни с двата гола на Килиан Мбапе. Така капитанът

вече има общо 58 за националния отбор

и е новият рекордьор, като изпревари Оливие Жиру. Нещо повече - звездата на “Реал” (Мадрид) е отбелязал 14 пъти на световни първенства и изпревари митичния Жуст Фонтен (роден в Маракеш, Мароко), който записва 13 на шампионата в Швеция през 1958 г.

“Има нещо символично в това, че рекордът ми падна точно по време на световно, защото аз направих същото с Тити (Тиери) Анри на предишното в Катар. Доволен съм, че точно Килиан го направи, но това бе неизбежно и логично развитие на историята. Всички знаем, че

Мбапе ще счупи още рекорди

- включително и този за най-много мачове с националния (вратарят и бивш капитан Юго Лорис е №1 със 145). Пожелавам на Кикс да стигне 100 гола”, коментира Жиру.

Първият гол на Мбапе с националния екип е на 31 август 2017 г. срещу Нидерландия. Постижението му обаче не спря критиките към него и предизвика съответната реакция.

“Няма реванш, който да търся. Ако трябва да направя нещо, за да ги накарам да млъкнат, мисля,

че ще играя поне до 80 години

Не мисля, че сме направили нещо голямо, но бе важно да започнем добре. Видяхме, че е трудно да стартираш с победа”, коментира №10 на “сините”.

Французите бяха предупредени да се пазят от проклятието на статуята на боксьора Роки Балбоа във Филаделфия и да не я обличат с фланелка на своя отбор. Това носи нещастие и Еквадор вече пострада - загуби от Кот д'Ивоар с гол в последната минута. Стауята е изработена за третия филм “Роки” и бе подарена от Силвестър Сталоун на града. Проклятието е застигало отбори по американски футбол като “Ню Ингланд” и “Сан Франциско”.

Ден преди мача на Мбапе и компания от “Ню Йорк таймс” пуснаха любопитна статистика за участниците на световното. Оказа се, че 98 от футболистите, които са с отборите си в САЩ, Канада и Мексико, са родени във Франция. На второ място с 67 е Нидерландия - главно заради националите на приятната изненада Кюрасао. Следват Англия (49), Германия (48), Испания (36), Белгия (36), Швеция (34), Австрия (31), Швейцария и Аржентина с по 30.