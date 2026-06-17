ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разказ от сценарист на хитови сериали се падна на ...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23062740 www.24chasa.bg

Жоао Невеш изпревари Кристиано и откри срещу ДР Конго

1600
Кристиано загрява. Снимка: Ройтерс

Жоао Невеш изпревари Кристиано Роналдо при перфектно центриране на Нето и откри резултата още в 6-ата минута на мача Португалия - ДР Конго в Хюстън. 

Кристиано Роналдо гони Лионел Меси срещу ДР Конго, след като аржентинецът нанесе пореден удар в спора между двамата с хеттрика срещу Алжир.

Със стъпването си на терена той става най-възрастният полеви играч в историята на 41 години и 132 дни. 

Португалците са със специални гривни на които е името на играча и това на загиналия в катастрофа Диого Жота. На трибуните са и родителите на бившия национал, които загубиха двамата си синове.

Португалия: Коща - Кансело, Араужу, Вейга, Мендеш - Невеш, Витиня - Силва, Фернандеш, Нето - Кр. Роналдо.

ДР Конго: Мпаси-Нзау - Ван-Бисака, Мбемба, Туанзебе, Капуади, Масуаку - Мутусами, Мукау, Кейембе - Бакамбу, Виса.

Жълти картони: Силва; Мбемба

Кристиано загрява.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)