Жоао Невеш изпревари Кристиано и откри срещу ДР Конго

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Жоао Невеш изпревари Кристиано Роналдо при перфектно центриране на Нето и откри резултата още в 6-ата минута на мача Португалия - ДР Конго в Хюстън.

Кристиано Роналдо гони Лионел Меси срещу ДР Конго, след като аржентинецът нанесе пореден удар в спора между двамата с хеттрика срещу Алжир.

Със стъпването си на терена той става най-възрастният полеви играч в историята на 41 години и 132 дни.

Португалците са със специални гривни на които е името на играча и това на загиналия в катастрофа Диого Жота. На трибуните са и родителите на бившия национал, които загубиха двамата си синове.

Португалия: Коща - Кансело, Араужу, Вейга, Мендеш - Невеш, Витиня - Силва, Фернандеш, Нето - Кр. Роналдо.

ДР Конго: Мпаси-Нзау - Ван-Бисака, Мбемба, Туанзебе, Капуади, Масуаку - Мутусами, Мукау, Кейембе - Бакамбу, Виса.

Жълти картони: Силва; Мбемба