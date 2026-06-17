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https://www.24chasa.bg/sport/article/23062815 www.24chasa.bg

"Ботев" (Пд) взе ляв бек от "Бенфика"

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Виктор Мендеш Снимка: "Ботев" (Пд)

Владимир Мендеш е третото попълнение в лятната селекция на „Ботев" (Пловдив), съобщиха от клуба. „Канарчетата" осъществиха трансфер с португалския гранд „Бенфика" за правата на футболиста, като параметрите по споразумението остават конфиденциални.

Владимир Николау Семедо Мендеш е роден на 15 юни 2005 година и играе на позицията ляв краен защитник. Футболистът притежава португалски паспорт и през последните пет години е неизменна част от юношеските и младежките формации на „Бенфика". Преди това бранителят е бил част от отбора на „Беленензеш".

В „жълто-черния" клуб Владимир Мендеш ще носи фланелката с номер 82, уточниха още от „Ботев" (Пловдив). До момента през това лято „канарчетата" се подсилиха още с Богдан Костов и Асен Чандъров.

Виктор Мендеш Снимка: "Ботев" (Пд)

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