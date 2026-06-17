Хари Кейн носи Англия на гръб, родината му води 2:1 на Хърватия

Вечният фаворит на всяко голямо първенство - Англия, започва участието си световното. Играчите от родината на футбола се изправят срещу сребърния и бронзов медалист от последните два мондиала - Хърватия. Двубоят в Арлингтън, Далас, е от група L. В 9-ата мин англичаните получиха дузпа, след като Лука Модрич изрита в наказателното поле Нони Мадуеке. Зад топката застана Хари Кейн. Шутът на нападателят обаче бе хванат от Доминик Ливакович. След преразглеждане с ВАР реферът Клеман Тюрпер посичи, че наказателният удар трябва да бъде пребит. Причината - нито един от двата крака на вратаря на Хърватия Ливакович не е на голлинията при първия удар на капитана на островитяните. При втория опит Кейн не сбърка - Англия повече 1:0. Така нападателят се изравни с Дейвид Бекъм като играчът, вкарал на 3 различни световни първенства.

В 35-ата мин балканците изравниха. Батурина с шут от далечна дистанция не остави никакви шансове на Пикфорд. Играчът на "Комо" не стреля технично с фалцов удар, който се оплете в мрежата на англичаните за 1:1.

Със започването си от първата минута пък Лука Модрич едва втория европейски футболист след Кристиано Роналдо, който записва участие на 10 различни големи международни турнира.

За последно на световно двата тима се срещнаха на мондиала в Русия. Тогава Хърватия спечели 2:1 след продължения. Иначе на паневропейското през 2021 г. отборите пак бяха съперници в групата си. Тогава Англия победи 1:0.

Стартови състави:



Англия: Пикфорд, Андерсън, Белингам, Гордън, Джеймс, Кейн, Мадуеке, Нгойо, O'Райли, Райс, Стоунс

Хърватия: Ливакович, Батурина, Вушкович, Гвардиол, Модрич, Муса, Пашалич, Перишич, Станишич, Сучич, Шутало