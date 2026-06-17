Холанд е сменил името на гърба си за световното

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Ерлинг Холанд носи различно име на гърба на фланелката на Норвегия при дебюта си на Световното първенство срещу Ирак

Феновете, гледащи откриващия мач на Норвегия на Световното първенство срещу Ирак, забелязаха странна промяна, която централният нападател направи в екипа си.

Звездата на "Манчестър Сити" водеше атаката на страната си на първото си световно първенство във вторник вечерта.

Но проницателните фенове забелязаха, че той го прави с различно име на гърба си.

Вместо само "Холанд", норвежкият голмейстър носеше „Браут Холанд" на гърба си за мача.

Ерлинг Браут Холанд празнува в характерен стил първия си гол на световно. На гърба му ясно се вижда новия начин на изписване на името му. Снимка: РОЙТЕРС

Той прави това в чест на майка си Гри Марита Браут. Всъщност то е част от пълното му официално име, Ерлинг Браут Холанд, и той играе с него в националния отбор.

Но това не е така на клубно ниво, където е само с фамилното име на баща си, както правеше преди в "Борусия" (Дортмунд).

Феновете успяха да разгледат добре името, изписано с уникалния шрифт на фланелката на Норвегия, докато той празнуваше не един, а два гола през първото полувреме.

Отне му по-малко от половин час, за да открие резултата, след като се втурна след центриране на Дейвид Мьолер Улф от "Уулвърхемптън" и се хвърли към вратата от близко разстояние.

С фантастичен удар с глава Аймен Хюсеин изравни резултата за аутсайдерите десет минути по-късно, шокирайки Норвегия. Но Халанд не забави темпото, като се втурна към вратаря на Ирак миг по-късно и го принуди да направи паническо изчистване, което се отби от крака на нападателя и прати топката в мрежата.

Неговият двоен удар идва само минути след като Килиан Мбапе отбеляза два пъти за Франция срещу Сенегал.

Феновете вече предричат ​​световно първенство за векове, тъй като двамата се изправят един срещу друг за Златната обувка.