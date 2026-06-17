4-ма синове на национали, които са играли на световно, дебютираха на финали

Четирима синове на национали, които са играли на световно, записаха дебют на финалите, и то в един ден.

Норвегия победи с 4:1 Ирак, като нападението бе съставено от Ерлинг Холанд и Александър Сьорлот. В 73-ата минута на терена се появи и Кристиан Торствет.

Бащите на тримата бяха на предното световно, което се игра в САЩ, незабравимото за България през 1994 г. Холанд е син на Алф-Инге или Алфи, който риташе за английския “Нотингам Форест”. В крайна сметка десният бек приключи кариерата си с 34 мача и нула голове за Норвегия, а синът му продължава да вкарва по едно попадение средно на мач. Срещу Ирак вкара две. Алфи изкарва почти цялата си кариера в Англия и заради това Ерлинг е роден там.

Сьорлот, който в момента играе за “Атлетико” (Мадрид), пък е момчето на Йоран, един от най-добрите нападатели в историята на “Розенборг”. В Европа рита само за “Борусия” (Мьонхенгладбах) и “Бурса” (Турция). За 55 мача има 15 попадения за Норвегия.

Халфът Торствет играе за “Сасуоло” и е син на легендарния вратар на “Тотнъм” Ерик. Баща му има невероятните 97 мача за Норвегия, като Ерик едва ли ще го стигне. Сестра му Шарлот пък е един от топмоделите в скандинавската държава.

Най-тежкият дебют бе за Лука Зидан, сина на един от най-великите футболисти за всички времена Зинедин Зидан. Той бе на вратата на Алжир при загубата с 0:3 от Аржентина и направи доста сериозни грешки. На трибуните бе и баща му, който гледаше доста отчаяно двубоя.

Лука игра с маска, след като бе потрошен на мач от втора испанска дивизия преди няколко месеца и това бе първият му двубой оттогава.

Той предпочете да представлява родината на баба и дядо, след като разбра, че силите му няма да стигнат за френския национален отбор. Зизу е роден в Марсилия, но родителите му Смаил и Малика са от берберското село Огемун в алжирския район Кабиля.